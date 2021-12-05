ميسي يعاني في البرد.. سواريز يكشف سر تراجع أداء الأرجنتيني!

أكد الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان أخبره بمعاناته بسبب الأجواء في فرنسا.

ميسي انتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع برشلونة الإسباني، ليسدل بذلك الستار على حقبة طويلة في ملعب "كامب نو".

وتألق ميسي بشكل واضح خلال رحلة باريس سان جيرمان لمواجهة سانت إيتيان في الدوري الفرنسي، حيث نجح في صناعة ثلاثة أهداف فاز بها فريقه بنتيجة 3-1، لكنه رغم ذلك لم يتألق بشكل واضح.

مباراة سانت إيتيان وباريس سان جيرمان أقيمت في أجواء عاصفة وسط الثلوج، وسواريز يؤكد أن ميسي يعاني من اللعب في مثل تلك الأجواء.

وفي تصريحات أدلى بها لقناة "TNT sports" الأرجنتينية، كشف سواريز، صديق ميسي أثناء فترة التواجد الثنائي في برشلونة، عن طبيعة العلاقة بينهما الآن، ومدى تأثر الأرجنتيني بالأجواء في فرنسا.

وقال سواريز: "علاقتنا لا تزال على حالها، نتحدث كل يوم، عن المباريات والعائلة، وكل شيء".

وأضاف: "لقد أخبرني أنه كان يعني من ألم شديد عندما يلعب في البرد، وخاصة وسط الثلج، عليه أن يعتاد على البرد هناك".

ميسي غاب مجددًا عن التسجيل خلال تعادل باريس سان جيرمان المخيب أمام لانس بنتيجة 1-1، حيث يظل عالقًا بهدف واحد فقط بعد أن لعب ثماني مباريات في الموسم الحالي من الدوري الفرنسي، ومن الواضح أن هذا لا يرجع فقط إلى درجات الحرارة.

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