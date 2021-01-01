ميسي يطالب الحكم بالاحترام ومانزانو ينذر بيكيه في النفق!

ليونيل ميسي طالب خيل مانزانو حكم لقاء الكلاسيكو أن يتحدث مع الجميع باحترام، والحكم ينذر جيرارد بيكيه في نفق الملعب رغم عدم مشاركته.

شهدت مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة مواجهة بين ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني والحكم خيل مانزانو الذي أدار اللقاء.

جاء هذا بحسب ما ذكرت إذاعة "كوبي"، والتي أكدت أن ميسي توجه ببعض كلمات الغضب للحكم الذي لم يعجبه طريقة تصرفه وتعامله مع اللاعبين.

ماذا قال ليونيل ميسي لحكم المباراة؟

وأوضحت الصحيفة أن ميسي عندما شاهد طريقة حديث الحكم توجه له وقال: "الحكام يتحدثون بشكل جيد، وباحترام دائمًا".

ولم يكن تلك هي المواجهة الوحيدة بين الحكم وأحد نجوم برشلونة، فقلد تواجه برونالد كومان المدير الفني للفريق في نفق الملعب قبل التوجه لغرف الملابس.

لماذا حصل بيكيه على بطاقة صفراء رغم عدم مشاركته؟

كذلك تواجه مع جيرارد بيكيه الذي تحدث معه في عدة أمور أبرزها عدم احتساب ركلة جزاء لفريقه، واحتساب أربع دقائق كوقت محتسب بدل من الضائع فقط.

وأظهر التقرير الرسمي للمباراة الذي كتبه الحكم أنه أشهر بطاقة صفراء في وجه بيكيه الذي لم يشارك ولو لدقيقة واحدة في المباراة، بسبب حديثه معه في نفق الملعب.

كم كانت نتيجة المباراة وما هو موقف الترتيب في الدوري الإسباني.

وكانت المباراة قد انتهت بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث تقدم الملكي في الشوط الأول وضاعف النتيجة، قبل أن يحاول برشلونة العودة في الشوط الثاني ويسجل هدفه الوحيد.

خسارة برشلونة بهدفين مقابل هدف مساء الأمس وضعت ريال مدريد على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة وبشكل مؤقت لحين انتهاء مواجهة ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد.

ويملك الروخي بلانكوس نفس الرصيد 66 نقطة، في المركز الثاني لكن الملكي يتفوق في فارق الأهداف بينما يحل برشلونة ثالثًا برصيد 65 نقطة.

جدير بالذكر أن الدوري الإسباني كان قد وصل للجدول رقم 30 من عمره، ويتبقى به ثماني جولات حتى النهاية.

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