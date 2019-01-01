ميسي يضيف ملعب "مونتيليفي" لقائمة ضحاياه

ميسي لم يسبق له التسجيل في ملعب جيرونا من قبل

سجل ليونيل ميسي هدفًا أمام جيرونا في لقاء الجولة 21 من الدوري الإسباني على ملعب "مونتيلفي".

وأحرز ميسي 402 هدفًا في الليجا خلال مسيرته ليصبح أول لاعب في التاريخ يصل إلى هذا العدد في دوري واحد بالدوريات الخمس الكبرى.

وفاز برشلونة بثنائية نظيفة على جيرونا ليبتعد أكثر في صدارة ترتيب الدوري الإسباني.

وأصبح هذا الهدف هو الأول لميسي على ملعب جيرونا ليحذفه من قائمته التي تضم عددًا محدودًا من الملاعب.

ويعد هذا هو الملعب رقم 36 الذي يسجل فيه في الدوري الإسباني من أصل 42 تواجد فيها ميسي.

36 - Con este gol en Montilivi, Lionel Messi ya ha marcado en 36 de los 42 estadios que ha visitado como jugador del @FCBarcelona_es en @LaLiga (170 goles). Colección. pic.twitter.com/RFop2Gau2F — OptaJose (@OptaJose) January 27, 2019

ولم يسجل البرغوث أمام خيريز في ملعب تشابين وكذلك ملعب رامون لاكارنز الخاص بنادي قادش وملعب كارلوس بيلمونتي الخاص بنادي ألباستي.

ملعب ريال مايوركا، نيوفا كوندوميا هو الآخر في القائمة بجانب ملعب واندا ميتروبوليتانو الخاص بالروخي بلانكوس.

جدير بالذكر أنّ ميسي سجل في واندا ميتروبوليتانو ولكن بنهائي كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي ضد إشبيلية.