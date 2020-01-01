ميسي يستجيب لرسالة الطفل الإيراني الموهوب من داخل الحجر الصحي

ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة يستجيب لرسالة الطفل الإيراني آرات حسيني التي وجهها له قبل ساعات.

استجاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة لرسالة الطفل الإيراني آرات حسيني التي توجه بها له قبل ساعات قليلة.

جاء هذا الرد من نجم البلوجرانا في تعليقًا كتبه على فيديو نشره آرات استعرض من خلاله مهاراته في كرة القدم والتي يعتبرها رياضته المفضلة.

وكان الطفل قد نشر ذلك المقطع المصور قبل ساعات عبر حسابه في موقع "إنستجرام"، وهو الحساب الذي يضم حوالي ثلاثة ملايين متابع من كافة أنحاء العالم.

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وكتب آرات حسيني في رسالته التي بعث بها لصاحب الست كرات ذهبية بنهاية المقطع المصور: "مرحبًا ليونيل ميسي، أنا أحبك".

ورد النجم الأرجنتيني الذي يمضي الأيام الحالية في عزل صحي رفقة أسرته خوفًا من فيروس كورونا: "مرحبًا آرات شكرًا لك، أرى الكثير من الجودة في لعبك، مذهل".

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وأراد الطفل أن يظهر تقديره لرد ميسي فشكره وكتب: "أتمنى أن ألعب يومًا ما في صفوف برشلونة، أنا أحلم بذلك كل ليلة وأقارن نفسي بك، سأكون مثلك عندما أكبر، وسأقوم بكل شيء من أجل تحقيق أحلامي".

جدير بالذكر أن ميسي لم يكن الوحيد الذي رد على مقطع الفيديو فرد الحساب الرسمي لنادي برشلونة أيضًا ببعض الرموز الخاصة بالانترنت معربًا عن امتنانه بالمقطع.