ميسي يزور "إكسبو دبي" فهل يحضر مباراة قطر والجزائر في كأس العرب؟

تواجد ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، والمنتخب الأرجنتيني في معرض "إكسبو دبي 2020"، في جولة تفقدية سريعة بالأجنحة المختلفة في المعرض.

ويعد ميسي هو سفير معرض إكسبو دبي 2020، وبحسب إدارة المعرض فإن اختياره جاء بسبب شعبيته الجارفة في العالم بسبب مستواه المميز الذي يبهر الجميع.

والتقى البرغوث الأرجنتيني، خلال زيارته للمعرض مع الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، ومع نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب.

ووقع ميسي على دفتر الزيارات في المعرض، وعبر عن سعادته بالتواجد في هذا الحدث المميز، وأظهر إعجابه بحسن التنظيم وما يقدم في المعرض.

وعلى الجانب الكروي، التقى أسطورة الكرة الأرجنتينية مع بعض من المواهب في "شلالات إكسبو"، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية أثناء مداعبة ميسي للكرة معهم.

The football legend and Global Ambassador of Expo 2020 Dubai, Lionel Messi was Expo-loring the greatest showcase of human brilliance and achievement.#Expo2020 #Dubai@NouraAlKaabi@uaeatexpo pic.twitter.com/IdETSlBO9h — Expo 2020 Dubai (@expo2020dubai) December 13, 2021

وزار ميسي، جناح الأرجنتين في المعرض والتقى مع المسؤولين هناك وتحدث معهم، قبل أن يكمل جولته السريعة في المعرض.

بعد انتهاء ميسي من زيارة معرض إكسبو 2020، توجه إلى دولة قطر، لتزداد التكهنات هل سيحضر البرغوث الأرجنتيني، مباراة قطر والجزائر في نصف نهائي كأس العرب، خاصة في ظل العلاقة القوية التي تجمع ميسي مع قطر.