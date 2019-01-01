ميسي يخبر فالفيردي بقرار مشاركته أمام إنتر

وعلى الورق .. يبقى القرار الأخير في يد مدرب برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن موقف ليونيل ميسي شبه النهائي من اللعب أمام إنتر في ملحمة الأربعاء التي ستجمعهما على ملعب "كامب نو" في دوري مجموعات أبطال أوروبا.

وحامت الشكوك حول عودة البرغوث من اللحاق بمباراة منتصف الأسبوع بوجه خاص والمباريات القادمة عمومًا، لا سيما بعد انتشار شائعات عن احتمال استمرار غيابه لفترة أطول، لتفادي تفاقم إصابته.

لكن مساء الإثنين، رصدت وسائل الإعلام المقربة من البرسا عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية، وهو ما تم تفسيره على أنه إشارة واضحة، لإمكانية ظهوره أمام أفاعي ميلانو.

من جانبه، أكد مراسل "الشيرنجيتو" في "كامب نو"، أن ليو أخبر المدرب ارنستو فالفيردي برغبته في مساعدة الفريق في تحدي أنطونيو كونتي، لشعوره بأنه على أتم الاستعداد لخوض المباراة منذ البداية.

💫منذ أول مُباراه له مع آرسنال في 2018، أوباميانج هو أكثر من أحرز أهدافًا في البريمرليج بواقع 39 هدفًا، متساويًا مع محمد صلاح. pic.twitter.com/DBbLFBSquw — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 30, 2019

وبنسبة كبيرة، لن يكون ميسي العائد الوحيد من الإصابة في موقعة إنتر، هناك كذلك الفرنسي الزجاجي عثمان ديمبلي، هو الآخر تخلص من الإصابة التي أعاقته عن مواجهة خيتافي الأخيرة، وأصبح لائقًا للظهور مرة أخرى بقميص الكاتلان أمام النيراتزوري.