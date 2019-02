ميسي يحطم رقمًا جديدًا ويواصل قيادة برشلونة بأهدافه

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تحطيم الأرقام القياسية مع كل هدف يسجله أو يصنعه مع برشلونة خلال الموسم الحالي.

وكان ميسي قد سجل هدف برشلونة الأول في شباك بلد الوليد في شوط المباراة الأول الذي تقدم فيه برشلونة بهدف للا شيء.

وسجل ميسي هدفه من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء بعدما تمت عرقلة جيرارد بيكيه من قبل مدافع نادي بلد الوليد، ليسجلها ميسي بنجاح.

30 - Lionel Messi has scored 30+ goals in each of his last 11 seasons for @FCBarcelona in all competitions. Extraterrestrial. pic.twitter.com/abyokCMS2V