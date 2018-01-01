ميسي يحدد موعد عودته إلى الأرجنتين

متى يعود ميسي إلى الأرجنتين؟ وهل يتواجد في معسكر التانجو في مارس؟

حدد ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، موعد عودته إلى صفوف المنتخب الأرجنتيني.

ميسي لم ينضم إلى المنتخب منذ نهائيات كأس العالم في روسيا.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ ميسي قرر أن ينضم لمنتخب الأرجنتين في يونيو المقبل بعد نهاية الموسم الجاري ليكون جاهزًا للمشاركة في كوبا أمريكا.

وأوضحت الصحيفة أنّ البرغوث لن ينضم لمعسكر مارس المقبل لأنّه يأتي في توقيت هام بين ثمن وربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وأشارت الصحيفة إلى أنّ هدف ميسي الأول هو تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري بعد غياب 3 سنوات ولذلك يود التركيز مع برشلونة فقط.

ويرغب اللاعب أيضًا في قيادة بلاده لتحقيق بطولة ولذلك سوف ينضم لقائمة التانجو في كوبا أمريكا المقبلة بالبرازيل.

وكان كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني، أكد أن ميسي لم يرحل عن المنتخب ولايزال بإمكانه العودة في أي وقت.

ميسي وصل مع الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2014 ونهائي كوبا أمريكا 3 مرات دون أن يحقق البطولة.