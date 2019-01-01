ميسي يحتفل بالكرة الذهبية قبل لقاء مايوركا

ميسي حقق الكرة الذهبية 6 مرات في تاريخه

احتفل ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، بالفوز بالكرة الذهبية السادسة في مسيرته وذلك على ملعب "كامب نو" قبل دقائق من انطلاق مباراة ريال مايوركا في الدوري الإسباني.

ميسي تُوج بالكرة الذهبية السادسة يوم الإثنين الماضي بالتفوق على فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، بفارق 7 نقاط فقط.

وظهر البرغوث أمام الجمهور قبل لقاء مايوركا وهو يحمل الكرة الذهبية السادسة بحضور أطفاله الثلاثة.

صاحب الـ 32 عامًا هو أكثر المتوجين بالكرة الذهبية عبر التاريخ وذلك بعد تحقيق السادسة إذ سبق وحصدها في 2015 و2012 و2011 و2010 و2009.

كما تسبب ميسي في أن يصبح برشلونة أكثر الفرق تتويجًا بالكرة الذهبية بواقع 11 مرة متفوقًا على ريال مدريد.

ونجح البولجا في تسجيل هدفين أمام ريال مايوركا في الشوط الثاني ليتصدر ترتيب هدافين الليجا خلال الموسم الحالي بواقع 11 هدفًا بالتساوي مع كريم بنزيما.

جدير بالذكر أنّ النادي الكتالوني يحتاج للفوز للعودة إلى صدارة الدوري الإسباني بعد أن خطف ريال مدريد المركز الأول بالتغلب على إسبانيول.