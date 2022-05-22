ميسي يتوعد ريال مدريد: كنا الأفضل، وسنكافح من أجل كل البطولات!

يبدو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق ولاعب باريس سان جيرمان الحالي لا ينسى الخروج المؤلم من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

حيث خرج ليونيل وكتب رسالة بمناسبة ختام الموسم عبر حسابه في موقع "إنستجرام"، وتطرق خلالها للحديث عن عدة أمور من بينها مغادرة دوري أبطال أوروبا أمام الملكي.

وكتب ميسي: "الموسم انتهى وأريد أن أشكر كل زملائي على طريقة تعاملهم معي منذ وصولي، وعائلتي التي رافقتني ودعمتني أيضًا".

وأضاف: "لقد كان عامًا مختلفًا بالنسبة لي بسبب كل ما حدث، لكن في النهاية حققنا الفوز بالدوري، لقد كنت متحمسًا للغاية لتحقيق أول بطولة هنا في باريس".

وأكمل: "غادرنا دوري أبطال أوروبا ونحن نشعر بالمرار في حلوقنا بعد أن كنا أفضل في المواجهة، وكنت أريد أن أرفع لقبًا آخر كان ضمن أهدافنا".

وأنهى كلماته: "بكل تأكيد الأمور الجيدة ستحدث في 2022 سيكون عامًا هامًا وسنكافح من أجل المنافسة بطموح على كل شيء، أراكم لاحقًا".

جدير بالذكر أن سان جيرمان كان قد غادر دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد بعد الخسارة بثلاثة أهداف لهدف وعقب أن خسروا تقدمهم بهدفين نظيفين في مجموع اللقائين.