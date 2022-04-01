ميسي يتوج أخيرًا بالمونديال .. نتائج كأس العالم الإفتراضية تظلم العرب!

أقيمت قرعة كأس العالم قطر 2022 في الدوحة مساء الجمعة قبل أشهر قليلة من انطلاق كأس العالم في دولة للمرة الأولى في التاريخ.

القرعة قسمت الفرق الصاعدة لكأس العالم لثماني مجموعات، حيث تتصدر قطر المجموعة الأولى، وتم توزيع المنتخبات السبعة الأخرى بحسب التصنيف على رأس المجموعات المتبقية.

وأسفرت القرعة عن عدة مجموعات قوية للغاية في البطولة الأهم على مستوى المنتخبات حول العالم، ومن ضمنها مباريات ستكون ثأرية ومكررة.

لكن عن ماذا أسفرت التجربة الافتراضية الخاصة بنتائج البطولة التي لم تبدأ بعد؟ نستعرض ذلك معكم فيما يلي بعد أن أجرينا محاكاة للمباريات وأسفرت عن النتائج التالية:

تصعد الفرق التالية لدور الـ 16 من البطولة:

هولندا

الولايات المتحدة

السنغال

إنجلترا

الأرجنتين

الدنمارك

المكسيك

فرنسا

إسبانيا

كندا

ألمانيا

بلجيكا

سويسرا

أوروجواي

البرازيل

البرتغال

سالم الدوسري 🆚 ليونيل ميسي



مواجهة خاصة بين الأفضل في العالم والأفضل في آسيا 🔥



السعودية برفقة راقصي التانجو في المجموعة بمونديال قطر 2022. 🇸🇦🇦🇷 pic.twitter.com/GTleYGCrs5 — GOAL Arabia (@GoalAR) April 1, 2022

تصعد الفرق التالية لدور الـ 8:

هولندا

إنجلترا

الأرجنتين

فرنسا

إسبانيا

ألمانيا

سويسرا

البرازيل

تصعد الفرق التالية لنصف النهائي:

هولندا

الأرجنتين

إسبانيا

سويسرا

وتقام المباراة النهائية بين الأرجنتين وإسبانيا، ويتفوق منتخب التانجو بهدفين لهدف ليحقق ليونيل ميسي أول كأس عالم له في الأمتار الأخيرة من مسيرته الكروية.

فهل يتحقق السيناريو الحلم بالنسبة للأرجنتين؟ أم نشهد سيناريو آخر تتوج فيه إسبانيا باللقب، أم تكون المحاكاة فاشلة تمامًا ولا يصعد أيًا منهما للنهائي من الأساس؟ ذلك ما تكشف عنه بطولة كأس العالم قطر 2022.