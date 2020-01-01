ميسي يبعثر أوراق جريزمان .. وكومان مُصر على بقاء كوتينيو

بقاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يبعثر أوراق الفرنسي أنطوان جريزمان، والمدرب رونالد كومان مُصر على بقاء فيليبي كوتينيو.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن موقف النجم الفرنسي أنطوان جريزمان في صفوف برشلونة أصبح غير معروف بعدما تأكد بقاء الأرجنتيني ليونيل ميسي.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن بقاء الأرجنتيني غير خطط جريزمان ورونالد كومان المدير الفني الجديد للفريق.

وأوضحت في الوقت ذاته صحيفة "صنداي ميل" أن عدة أندية إنجليزية تراقب موقف جريزمان في الأيام الحالية، على رأسهم مانشستر يونايتد وليفربول وآرسنال.

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وكان رونالد كومان قد وعد جريزمان أن يكون له الدور الأساسي في قيادة خط هجوم برشلونة مع رحيل الثنائي لويس سواريز وليونيل ميسي الذي قرر البقاء في النهاية.

وقرر كومان مؤخرًا الانتظار قبل اتخاذ القرار النهائي الخاص بجريزمان، في ظل وجود كثرة عديدة في خط هجوم برشلونة بعد الصفقات الأخيرة وبقاء ميسي وعدم وضوح موقف سواريز.

يأتي هذا في الوقت الذي يصر فيه المدرب الهولندي على عدم التفريط في فيليبي كوتينيو الذي أعير في الموسم الماضي لبايرن ميونخ الألماني.

جدير بالذكر أن برشلونة يرفض خروج كوتينيو في إعارة جديدة، ولن يسمح إلا بخروج اللاعب بشكل نهائي بقيمة مادية تعوض تلك التي جاء بها من ليفربول بشكل يرضي إدارة النادي الكتالوني.