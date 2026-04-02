تحتفي LEGO بسحر كرة القدم قبيل انطلاق كأس العالم FIFA 2026 مع نجوم كرة القدم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وكيليان مبابي وفيني جونيور. وتقرب هذه المجموعة الجديدة المشجعين من أحداث المباريات، حيث تُظهر هؤلاء اللاعبين الأيقونيين في شكل شخصيات LEGO مصغرة، في إشادة بشخصية كل لاعب.

وتتضمن المجموعة مجموعات قابلة للتجميع تجسد مسيرتهم الفريدة وأسلوبهم المميز ومفاجآت خفية ليكتشفها المشجعون. من تصميمات "أبرز لحظات كرة القدم" السينمائية إلى مجموعات "أساطير كرة القدم" الأكبر حجمًا لكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، تدعو المجموعة المشجعين من جميع الأعمار إلى البناء والعرض والاحتفال بحبهم للعبة في المنزل.

تم بناء المجموعات على قواعد على شكل حروف، وتتميز بألوان مستوحاة من المنتخب الوطني لكل لاعب، وأرقام القمصان، ولوحة تذكارية قابلة للتجميع، بالإضافة إلى شخصية LEGO مصغرة للاعب لإحياء اللحظة. علق جميع اللاعبين على هذا التعاون الفريد، حيث قال رونالدو: "لا تتحول إلى مجموعة LEGO كل يوم!".

بالنسبة للمشجعين الراغبين في تكريم كريستيانو رونالدو، تتألف هذه المجموعة من قاعدة من مكعبات الليغو على شكل حرف R، تحمل ألوان البرتغال وشعار CR7 الشهير الخاص برونالدو. وداخل النموذج، يمكن للمشجعين العثور على تفاصيل خفية تتتبع مسيرة رونالدو، إلى جانب شخصية مصغرة لرونالدو من ليغو ولوحة تذكارية قابلة للتجميع.

تحدث مبابي عن كيفية نقل قصته من خلال هذه المجموعة قائلاً: "لقد علمني كرة القدم أن أحلم بأحلام كبيرة وأن أتجاوز حدودي باستمرار. تروي مجموعة LEGO هذه جزءاً من قصتي، ولكنها قبل كل شيء تجسد الطاقة والإبداع اللذين يجعلان هذه الرياضة مميزة للغاية." تتجسد السرعة والدقة والأسلوب الفرنسي في مجموعة مبابي، التي تم بناؤها على قاعدة أنيقة من الطوب على شكل حرف M بألوان العلم الفرنسي ورقم 10 بارز، يمثل رقم قميصه.

تتيح مجموعة ميسي للمعجبين إعادة خلق لحظة من سحر ميسي، وهي مبنية على قاعدة من الطوب على شكل حرف M بألوان علم الأرجنتين ورقم "10" بارز يمثل رقم قميصه. وفي الوقت نفسه، تمثل مجموعة فيني جونيور انفجارًا من الطاقة البرازيلية، وهي مبنية حول قاعدة من الطوب على شكل حرف V بألوان العلم البرازيلي ورقم 7 المميز لفيني جونيور. تتضمن المجموعة شخصية فيني جونيور المصغرة من LEGO في وضعية تسجيله للهدف، ولوحة تذكارية قابلة للتجميع، وإشارات إلى مسيرته في عالم كرة القدم.

المجموعة متاحة للطلب المسبق عبر الإنترنت الآن على موقع LEGO.

