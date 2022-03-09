"ميسي ورونالدو ليسا الأفضل بعد الآن"

يعتقد جاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي لم يعدا الأفضل بعد الآن.

يمثل ميسي ورونالدو حقبة في تاريخ كرة القدم، احتل فيها الثنائي لأكثر من عقد لقب الأفضل في العالم حيث يتقاسمان 12 كرة ذهبية بينهما.

ومع وجود كلا اللاعبين الآن في منتصف الثلاثينيات من العمر، يشعر نيفيل أنه لا أحد يلعب بالمستوى الذي اعتاد أن يقدمه.

ماذا قال نيفيل؟

وتحدث أسطورة مانشستر يونايتد على شبكة "سكاي سبورتس" حيث قال: "لا شك أن رونالدو وميسي يقتربان من نهاية مسيرتهم الكروية، أشعر بالسوء عند الحديث كهذا عن لاعبين عظيمين لكن تتراجع قوتهما بوضوح".

وأضاف: "في هذه اللحظة ولأول مرة منذ سنوات إذا سألت أحدًا من هو أفضل لاعب في العالم، البعض لن يقول ميسي ورونالدو بل من المحتمل مبابي، صلاح، ليفاندوفسكي أو هالاند".

وتابع: "يمكن تسمية لاعبين غير ميسي ورونالدو وهذا أوضح علامة أنهم لم يعدا الأفضل في العالم".

من هو المفضل بالنسبة لجاري نيفيل؟

قال نيفيل: "من حيث الإثارة والتشويق والسرعة، فإن مبابي مثير للغاية ".

وأضاف: "إنه يذكرني بتييري هنري، لكنه أيضًا لديه القليل من كريستيانو رونالدو، إنه لا يرحم".

وأردف: "إنه بحاجة للفوز بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، سيكون هذا هو الشيء النهائي بالنسبة له. الفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس عالم آخر بمثابة التتويج لمبابي لخلافة رونالدو وميسي".

واختتم: "هدف مبابي في الدقيقة الأخيرة ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا كان مذهلاً للغاية، اللاعبون العظماء يفوزون بالبطولات، يفوزون بالمسابقات الكبيرة، هم مؤثرون في المنافسات الكبيرة. مبابي في هذا المستوى الآن".

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