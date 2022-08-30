ميسي ورونالدو في ثوب جديد .. ليفاندوفسكي وبنزيما يعيدان الليجا وصراع "الكلاسيكو" للواجهة

المنافسة بين بنزيما وليفاندوفسكي في الموسم الحالي تعيد إلى الأذهان الصراع التاريخي بين ميسي ورونالدو.

سيكون الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني خلال منافسات موسم 2022-23 محتدمًا واستثنائيًا كما جرت العادة بين كبيري الكرة الإسبانية طوال التاريخ.

برشلونة، وبعد معاناة الأمرين في الموسم الماضي محليًا وقاريًا، تمكن في الصيف الحالي من لملمة أوراقه المبعثرة، وأبرم عدة صفقات من العيار الثقيل لتحسين صفوفه، ولعل أبرزها بالطبع التعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي قادمًا من بايرن ميونخ الألماني.

ليفاندوفسكي وصل بضجة لا مثيل لها إلى برشلونة، بعد شد وجذب من إدارة النادي البافاري مع اللاعب و"البلوجرانا" إلى أن تمت الصفقة في نهاية المطاف.

تعاقد برشلونة مع ليفاندوفسكي بالتحديد يأتي لإنهاء حالة العقم التهديفي التي عانى منها النادي في موسم 2021-22 بعد رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2021.

برشلونة كان يرغب في ضم لاعب يضمن له تسجيل الأهداف بشكل منتظم مثلما كان يفعل الأرجنتيني، ووجد ضالته في ليفاندوفسكي.

ليفاندوفسكي .. النجم الذي احتاجه برشلونة

إذا تأملنا وضع برشلونة منذ وصول ليفاندوفسكي إلى الفريق، نجد أمرًا مختلفًا تمامًا في الأجواء، حيث نجح النجم البولندي في جمع اللاعبين الشباب حوله، وأصبح بمثابة القائد في غرفة الملابس بسرعة مدهشة.

ومع شخصية لا تقبل الهزيمة، فإن برشلونة أصبح يمتلك قائدًا إضافيًا في أرض الملعب إلى جانب نجمه المخضرم سيرجيو بوسكيتس.

إضافة ليفاندوفسكي لا تقتصر في هذه الحالة على تسجيل الأهداف فقط أو بناء اللعب، حيث يملك البولندي قدرات استثنائية للقيام ذلك، لكن تأثيره يمتد ليشمل كل شيء في برشلونة، وهو الأمر الذي يظهر جليًا في كل ما يحيط بالنادي الكتالوني.

حان وقت المنافسة

سيكون على قائد منتخب بولندا مهمة صعبة بطبيعة الحال من أجل منافسة الفرنسي كريم بنزيما قائد ريال مدريد، على الصعيدين الفردي والجماعي.

ريال مدريد وبرشلونة يريدان بالطبع حصد لقب الدوري الإسباني، لكن المنافسة الفردية بين بنزيما وليفاندوفسكي ستجعل الأمور أكثر إثارة.

وبالتأكيد سيكون لقب هداف الدوري الإسباني محور الصراع الأكبر بين بنزيما وليفاندوفسكي، ولن يتهاون أحدهما نحو تحقيق هذا اللقب من جهة، وقيادة فريقه للفوز بالدوري من جهة أخرى.

الصراع بين الفرنسي والبولندي ربما يعيد للأذهان التاريخ الطويل للصراع بين ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، على مدار تسعة مواسم قضاها "صاروخ ماديرا" في ريال مدريد بين 2009 و2018.

منافسة رونالدو وميسي شكلت حقبة استثنائية في تاريخ الدوري الإسباني، وجعلت "لا ليجا" الوجهة الأبرز لمحبي كرة القدم على الصعيد العالمي، وكونت جيلًا جديدًا من الجمهور يدين بالولاء للفريقين.

صحيح أن ميسي ورونالدو كانا في ريعان شبابهما حين بدأت المنافسة بينهما وتطورت على العكس من تقدم بنزيما وليفاندوفسكي في العمر، حيث يبلغان 34 عامًا، لكن بالتأكيد فإن المتعة ستكون حاضرة.

الكلاسيكو بعيون جديدة

ومن المؤكد أن مواجهة "الكلاسيكو" المقبلة بين ريال مدريد وبرشلونة ستحظى بمتابعة هائلة، بالنظر إلى رغبة الجمهور في التعرف على المتفوق من بنزيما وليفاندوفسكي، خاصة مع خروج النادي الكتالوني فائزًا في آخر مواجهة بين الفريقين.

صحيح أن بنزيما غاب عن تلك المباراة التي خسر فيها ريال مدريد على "سانتياجو برنابيو" برباعية نظيفة، وصحيح أن النادي الملكي توج في نهاية المطاف بلقب الدوري، لكن تلك المباراة بالتحديد كانت نقطة سوداء في ثوب "الملكي" ناصع البياض في الموسم الماضي.

وبالتأكيد فإن تواجد بنزيما وليفاندوفسكي على أرض الملعب في المباراة التي يستقبل فيها ريال مدريد غريمه برشلونة على ملعبه "سانتياجو برنابيو" في النصف الثاني من أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة في الدوري الإسباني، سيكون عاملًا إضافيًا لإثارة حماس الجمهور لمواجهة "الكلاسيكو".

نزهة بنزيما

في الموسم الماضي من "لا ليجا" ومع رحيل ليونيل ميسي إلى "حديقة الأمراء" لم يجد كريم بنزيما أدنى منافسة تذكر للفوز بلقب هداف الدوري الإسباني، وحصد جائزة "البيتشيتشي" للمرة الأولى في مسيرته.

بنزيما سجل 27 هدفًا في موسم 2021-22 من الدوري الإسباني، مبتعدًا بفارق تسعة أهداف عن إياجو أسباس مهاجم سيلتا فيجو، وهو ما يؤكد أن النجم الفرنسي كان في نزهة نحو جائزة "البيتشيتشي" في الموسم الماضي.

لكن الموسم الحالي النزهة لن تكون ممكنة، بعد أن أوضح ليفاندوفسكي أنه جاء لينفذ المطلوب منه، بعد أن سجل أربعة أهداف في أول ثلاث جولات من الموسم، يتصدر بها ترتيب هدافي الدوري الإسباني بفارق هدف عن بنزيما.

"لا ليجا" تعود إلى الواجهة!

المنافسة بين بنزيما وليفاندوفسكي بالتأكيد من شأنها أن تعيد الدوري الإسباني إلى الواجهة، خاصة وأن الجمهور سيتابع عن كثب صراعهما الشخصي على لقب هداف "لا ليجا".

ومع وصول الأوروجوياني إدينسون كافاني إلى فالنسيا ومعرفته بالدوري الإسباني وقدراته التهديفية التي لم تتراجع، وتواجد لاعبين أمثال بورخا إيجاليسيس نجم ريال بيتيس، وجيرارد مورينو مهاجم فياريال، وإياجو أسباس، وفينيسيوس جونيور، فإن المنافسة على جائزة "البيتشيتشي" لن تقتصر أبدًا على بنزيما وليفاندوفسكي.

وسيكون ذلك بالتأكيد في صالح المسابقة التي فقدت نجوم الحقبة الذهبية في "الملكي" و"البلوجرانا" واحدًا تلو الآخر بعد رحيلهم إلى أندية أخرى.

وربما لن يكون هناك صراع مناسب أكثر من منافسة جديدة بين نجمين من العيار الثقيل في ريال مدريد وبرشلونة لإعادة "لا ليجا" إلى الواجهة.