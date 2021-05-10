ميسي وجريزمان وكاسيميرو .. نجوم ثلاثي قمة الدوري الإسباني مهددون بالإيقاف

بطاقة صفراء تعني الإيقاف..

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن ناقوس الخطر يدق بين المتنافسين الثلاثة على لقب الدوري الإسباني بشأن غياب أبرز نجومهم بسبب تراكم البطاقات الصفراء في المرحلة الحاسمة من المنافسة على الليجا.

وتتبقى 3 جولات فقط على نهاية الدوري الإسباني، 3 مباريات لكل فريق بـ 9 نقاط ستكون بمثابة حياة أو موت إذا كان كل منهم يرغب في الحفاظ على آماله حتى النهاية.

بطاقة صفراء واحدة تكفي من أجل الإيقاف، هذا سيكون شعار أندية المقدمة في الوقت الذي يبدو فيه الفوز بكل المواجهات إجبارًا لا غنى عنه، ما يستدعي بالطبع بعض الخشونة التي تهدد بتلقي البطاقات الملونة.

ستة من برشلونة وخمسة من أتلتيكو وواحد من ريال مدريد هم المهددون بالإيقاف في حال الحصول على بطاقة صفراء في أي من المباريات المتبقية من منافسات الدوري الإسباني.

من هم المهددون في برشلونة؟

هناك ستة لاعبين من برشلونة على بعد بطاقة صفراء واحدة من الإيقاف ويمكن أن يغيبوا عن إحدى المباراتين المتبقيتين إذا تمت معاقبتهم في جولة منتصف الأسبوع المقبلة.

اللاعبون الستة في برشلونة يأتي على رأسهم قائد النادي الكتالوني وهدافه التاريخي ليونيل ميسي، والذي سيعني غيابه الضربة الأكبر لحظوظ الفريق في المنافسة على اللقب.

ميسي يأتي إضافة إلى فرينكي دي يونج وأوسكار مينجويزا وأنطوان جريزمان وجيرارد بيكيه وجوردي ألبا، حيث يمثلون السداسي المعرض لخطر الإيقاف.

حصل لاعبو برشلونة على 62 بطاقة صفراء وبطاقتين حمراوين فقط، على مدار الموسم، كإجمالي ما حصل عليه لاعبو النادي الكتالوني منذ بداية الليجا.

وماذا عن ريال مدريد؟

لا يقلق زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد خلال الوقت الحالي فيما يتعلق بخطر الإيقاف في واحدة من المباريات المتبقية سوى متوسط الميدان الدولي البرازيلي كاسيميرو.

ذلك لم يكن في الحسبان قبل المباراة الأخيرة، إلا أن لاعب الوسط البرازيلي قد حصل على بطاقته الصفراء التاسعة هذا الموسم في تعادل ريال مدريد مع إشبيلية أمس الأحد.

كاسيميرو حصل على 5 بطاقات صفراء وتم إيقافه مرة، ثم حصل على 4 بطاقات صفراء أخرى، مما يجعله مهددًا بإيقاف جديد في حال حصل على البطاقة الخامسة مرة أخرى.

لم يشهد أي فريق في الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي عدد بطاقات صفراء أقل من ريال مدريد الذي حصل لاعبوه على 53 بطاقة صفراء فقط، كما طُرد لاعبيه ثلاث مرات.

ما الوضع في أتلتيكو مدريد بشأن الإيقافات؟

قد يغيب ماريو هيرموسو وساؤول نيجيز وتوماس ليمار عن مباراة من المباريات المتبقية في الدوري الإسباني إذا تمت معاقبتهم في جولة هذا الأسبوع.

أما بالنسبة للثنائي الأكثر حصولًا على بطاقات صفراء في أتلتيكو مدريد هذا الموسم، حصل ستيفان سافيتش على 14 بطاقة صفراء، بينما تلقى كوكي 9 بطاقات صفراء.

وعلى مستوى إجمالي ما حصل عليه لاعبو الروخيبلانكوس من بطولات مُلونة خلال الموسم الحالي فقد حصلوا على 92 بطاقة صفراء هذا الموسم، ولم يُطرد أي منهم في 35 مباراة خاضوها في الليجا حتى الآن.

وماذا عن وضع المنافسة بين الثلاثي؟

وضع المنافسة على لقب الدوري الإسباني قبل 3 جولات فقط من النهاية مشتعل للغاية، ربما أكثر من أي موسم سابق خلال الأعوام الأخيرة والتي كان يحسم فيها اللقب مبكرًا في أغلب الأوقات.

في الوقت الحالي ومع تبقي 3 جولات فقط على نهاية المسابقة يتصدر أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة، بينما يأتي ريال مدريد وبرشلونة في المركزين الثاني والثالث برصيد 75 نقطة لكليهما.

وبالطبع في حال تساوى فريقان أو تساوت الفرق الثلاثة على مستوى النقاط بنهاية الموسم فإن المعيار الوحيد لإعلان تتويج أحدهم سيكون المواجهات المباشرة وليس فارق الأهداف أو عدد الأهداف المسجلة.

إقرأ أيضًا.. فيديو | بيكيه يسخر من حديث كروس وزيدان الساخن مع الحكم

وعلى رأسهم ريال وبرشلونة .. أزمة رواتب اللاعبين تهدد كبار أوروبا

صفقة الموسم .. النصر يُنافس تشيلسي وإنتر على نجم برشلونة