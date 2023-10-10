ميسي والعمالقة.. "ليو الطفل" يظهر في بطولة فيلم بالولايات المتحدة!

ربما لهذا اختار ميسي أمريكا!

اعتاد ليونيل ميسي الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات على الظهور على الشاشات عارضًا ما يقدمه من متعة في المستطيل الأخضر، إنه الآن على وشك أن يصبح شخصية كرتونية، حيث تصور سلسلة الأفلام الجديدة "ميسي والعمالقة" والتي سيتم توزيعها في جميع أنحاء العالم، ميسي البالغ من العمر 12 عامًا وهو يواجه عقبات وتحديات مختلفة أثناء السفر عبر لعبة فيديو في محاولة لشق طريقه باللعبة التي يحبها.

سيحتوي فيلم "ميسي والعمالقة" على موسيقى أصلية من مجموعة الفنانين والملحنين التابعين لشركة "سوني"، حيث يقول جو دامبروسيا - نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة "سوني" لإنتاج قصص الأطفال: "كرة القدم هي الرياضة الوحيدة في جميع أنحاء العالم التي يمكن أن تلهم الإثارة والتواصل بنفس الطريقة التي تعمل بها رواية القصص".

وأردف: "ما يجعل هذه السلسلة مميزة هو أنها تركز على نفس مبادئ الروح الرياضية الجيدة، فهي تدور حول المثابرة والمرونة والعمل الجماعي والإيمان بنفسك. لقد استمتعنا بالعمل مع ليو والفريق بأكمله في سوني ميوزيك في هذا التعاون الإبداعي، ونحن نتطلع إلى مشاركة المزيد حول هذه السلسلة الملهمة لشركاء البث والمنصة لدينا في وقت لاحق".

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أكدت شركة سوني أن فيلم "ميسي والعمالقة" سيكون متاحًا باللغات الإنجليزية والإسبانية والعديد من اللغات الأخرى، وعن هذا قال فرناندو كابرال أحد شركاء العمل والتوزيع مع "سوني": "يسعدنا تقديم ميسي والعمالقة، لا يمكننا الانتظار لمشاركة الرؤية والتوجيه الإبداعي وراء هذه السلسلة الملهمة بدعم كامل من ليو وفريقه المذهل".

يأتي هذا بعد إعلان أن ميسي الفائز بكأس العالم على وشك أن يلعب دور البطولة في سلسلة وثائقية من Apple TV+ والتي تكشف النقاب عن بدايته في الولايات المتحدة مع إنتر ميامي، عبر الحلقات الثلاث الأولى من برنامج "Messi Meets America" المقرر بثها اعتبارًا من 11 أكتوبر.