"ميسي هو من لعب بجواري" - إيتو ينفعل على الصحفيين

إيتو ينفعل بسبب ميسي

انفعل الكاميروني صامويل إيتو، نجم برشلونة السابق، على أحد الصحفيين بعد أن قال له إنّه لعب بجوار ليونيل ميسي في النادي الكتالوني.

إيتو انضم إلى برشلونة في صيف 2004 ليحقق أول لقب للنادي الكتالوني في القرن الواحد وعشرين في موسمه الأول ثم يقود الفريق لحصد لقب دوري أبطال أوروبا بعد 14 عام من الغياب في موسمه الثاني.

وسجل الأسطورة الكاميرونية 130 هدفًا في 199 مباراة لعبها في برشلونة ليصبح أحد الهدافين التاريخيين للبلوجرانا.

وأثناء حواره مع أحد الصحفيين بجريدة "ميرور" البريطانية والذي سأله عن أنسو فاتي بقوله: "ما الذي يمكن للاعب الشاب أن يتعلمه مع ميسي، أنت لعبت بجوار ليو".

وما كان من صاحب الـ40 عامًا سوى أن انفعل وخرج عن شعوره وقال: "لا، أنا لم ألعب بجوار ليو، بل ميسي من لعب بجواري، في وقتها كنت موجودًا وميسي جاء للعب معي الأمر مختلف تمامًا".

وكان ميسي قد صعد للفريق الأول في 2004 ولم يشارك بشكل كبير في موسمه الأول.

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وتسبب البرغوث بصورة غير مباشرة في رحيل إيتو عن برشلونة في صيف 2009، إذ فضّل بيب جوارديولا منح ميسي مساحة أكبر هجوميًا على حساب صامويل وهو ما تسبب في خلافات طويلة لم تنته بين المدرب واللاعب.

جدير بالذكر أنّ إيتو حقق بطولتي دوري أبطال أوروبا مع برشلونة وكذلك 3 ألقاب الدوري الإسباني، كما ساهم في التتويج بأول ثلاثية في تاريخ النادي الكتالوني قبل الرحيل إلى إنتر وحصد ثلاثية جديدة.