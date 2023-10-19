"ميسي هو الوحيد الذي أبهرني مثل بيلينجهام!"

أبدى أسطورة تدريب ميلان وإيطاليا أريجو ساكي إعجابه الشديد بنجم منتخب إنجلترا ونادي ريال مدريد جود بيلينجهام بعد الأداء المميز الذي قدمه في فوز منتخب بلاده على إيطاليا 3-1.
وقارن ساكي بيلينجهام في عمره الحالي بمستوى ليونيل ميسي، كاشفًا رأيه عن تلك المقارنة بينهما.
وقال ساكي في تصريحاته لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "كان متحكمًا في كل شيء، قويًا للغاية، يستطيع أن يفعل كل شيء في الملعب".
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وأردف: "يلعب دائمًا من أجل الفريق، فقط ليونيل ميسي من أبهرني في هذا العمر إلى هذا الحد".
وختم تصريحاته قائلًا: "بالطبع بيلينجهام مختلف عن ليو (ميسي)، ولكنه يستطيع البقاء هادئًا ومتواضعًا كي يواصل السير على نفس الخطوات".