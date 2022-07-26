"ميسي هو الأكثر تواضعًا وندمنا على عدم جلبه للإمارات"

كواليس جديدة من حياة النجم الأرجنتيني

ليونيل ميسي يعتبر أحد أكثر الأسماء شهرة في تاريخ كرة القدم، لكن يبدو أن هناك بعض التفاصيل التي لا نعرفها حتى الآن عن نجم باريس سان جيرمان الحالي وبرشلونة السابق.

عمر سوتو هو مدير المنتخبات الوطنية في الأرجنتين، الذي عمل لمدة 26 عامًا مع الاتحاد المحلي هناك، تحدث عن ميسي وبداياته مع الشهرة قبل انطلاقته المبهرة مع برشلونة.

ورغم عدم امتلاكه لأي شهرة في الكرة ببلاده، إلا أنه كان من أوائل الأشخاص الذين جلبوا ميسي لمنتخب الأرجنتين وتوقعوا منه هذا النجاح المبهر.

ندم بدأ في الإمارات

وقال سوتو في تصريحات لصحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية:"في إسبانيا كانوا يريدون أن يلعب لهم ورفضهم أكثر من مرة، عندما كنا في كأس العالم تحت 20 سنة في الإمارات العربية المتحدة عام 2003 وذهبنا في نزهة مع هوجو توكالي ومندوب من نادي فالنسيا، قام وقتها هوجو بالسؤال عن عدم وجود ميسي".

وأضاف:"سأل لاعبين أرجنتينيين كانا في برشلونة بتلك الفترة عن ميسي، وأجابا أنهما لا يعرفانه من الأساس، لذلك حاول البحث عن مقاطع فيديو له ولكنها لم تعجبه وأراد مشاهدته على أرض الواقع".

Xavi wants Lionel Messi to return to Barcelona, according to Sport 🔵🔴 pic.twitter.com/eyGu7uZjOo — GOAL (@goal) July 26, 2022

وتابع:"هوجو كان يوبخ نفسه لأنه لم ير ميسي ولم يحضره، ولكني طالبته بعدم القلق، وقلت له اهدأ عندما نعود إلى بوينس آيرس سنتصل به، وعندما وصلنا طلب مني تحديد موعدًا لمقابلته".

وواصل حديثه:"لم يستغرق الأمر وقتًا طويلًا للحصول على مكانه، وتوصلنا إلى رقم والده الذي أخبرنا برغبته في اللعب للأرجنتين، حيث شارك بالفعل في المباراة الودية الشهيرة ضد باراجواي وبالتالي لم تعد إسبانيا قادرة على التفاوض معه".

لا يعرفونه جيدًا في الأرجنتين

ميسي تعرض للعديد من حملات الهجوم في الأرجنتين، بعد خسارة نهائيين لكوبا أمريكا وعدم الفوز بكأس العالم مع منتخب بلاده في عام 2014 بالخسارة من ألمانيا في النهائي والخروج من مونديال روسيا 2018 من دور الـ16.

وقال سوتو عن هذا الهجوم:"عانيت خلال فترة التشكيك فيه، لأنهم لا يعرفونه جيدًا، هو الأكثر تواضعًا، هاجموه بسبب بعض الفرص الضائعة لأنهم فقدوا نفقات سفرهم عندما تم إقصاء الفريق".

وأوضح:"ميسي قام بالعديد من الأشياء الرائعة للكرة الأرجنتينية، لقد سبق أن وزع على الموظفين ثلاجات ومواقد ودراجات نارية وتلفزيونات لمرات عديدة وليس مرة واحدة".

واستكمل:"قام بإرسال العديد من الشاحنات لتوزيع المواد والأجهزة على الموظفين عن طريق القرعة، ومع ذلك كان الطريق الأسهل للصحافة هو ضربه هو وباقي اللاعبين رغم مساهمتهم في دفع الرواتب خلال فترة لجنة التطبيع بعامي 2016/2017".