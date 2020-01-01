ميسي، نيمار ومبابي .. كيف يبدو النجوم في سبعينيات القرن الماضي؟
احتفل الاتحاد الدولي لكرة القدم بمرور 50 عامًا على بطولة كأس العالم 1970 والتي أقيمت في المكسيك بشكل مبهر ومميز للغاية.
الاحتفال جاء عن طريق تركيب صور لنجوم كرة القدم الحاليين ليتخيلوا شكلهم لو كانوا ضمن الذين خاضوا تلك البطولة مع منتخبات بلادهم.
أبرز هؤلاء الذين استعان بهم الاتحاد الدولي لكرة القدم عن طريق حسابه الرسمي لكأس العالم عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، كان ليونيل لميسي قائد برشلونة.
🔙 How might today’s #WorldCup stars look if they played 50 years ago?— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2020
We’ve got some guesses... 😄
Introducing first: @Argentina’s Leo Messi! 🇦🇷⏪#WorldCupAtHome | #Mexico70 pic.twitter.com/dvSLVsmx17
ميسي نفسه الذي لم يحقق أي بطولة قارية مع منتخب بلاده كان سيعاني في السبعينيات من القرن الماضي أيضًا لو كان ضمن نفس الجيل الذي خرج من التصفيات بفضيحة بعد حلوله في قاع مجموعته التي ضمت بوليفيا وبيرو في ذلك الوقت.
استخدم الحساب أيضًا صورة لكيليان مبابي حامل لقب كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في روسيا، والذي أخرج ليونيل ميسي ورفاقه من دور الـ16 في مباراة مثيرة انتهت بفوز الديوك بأربعة أهداف لثلاثة.
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لكن المثير للسخرية أيضًا أن ثاني خيارات الاتحاد الدولي كان من جنسية لم تصل لتلك البطولة أيضًا، بعد حلولهم خلف السويد في المركز الثاني بمجموعة التصفيات.
الوحيد الذي استخدمه الاتحاد الدولي في تلك الصور وكان فريقه في البطولة هو نيمار دا سيلفا، ووجوده في تلك الفترة كان ليحقق له حلم حياته برفع كأس العالم مع بيليه وجارزينيو وغيرهم من النجوم.
We think the ‘70s look suits you, @neymarjr 🇧🇷😅— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2020
👀 @CBF_Futebol
#WorldCupAtHome | #Mexico70 pic.twitter.com/DuAqFp9yBw
جدير بالذكر أن كأس العالم 1970 كانت قد أقيمت بمشاركة 16 فريقًا من حول العالم، فازت بها البرازيل بعد التفوق على إيطاليا في النهائي بأربعة أهداف لهدف وحيد.