ما هي حقيقة رسالة ميسي لنيمار بعد كارثة أنفيلد؟

هل توسل ميسي لنيمار ليعود إلى برشلونة؟

كشفت تقارير صحفية عن حقيقة ما أثير حول رسالة ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، إلى جناح باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا، عقب الخروج المدوي من دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية أكدت أنّ ميسي بعث رسالة إلى نيمار عقب الهزيمة برباعية نظيفة أمام ليفربول وطلب منه العودة للنادي الكتالوني ليحققا سويًا لقب دوري أبطال أوروبا.

ونفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الأمر بصورة قاطعة، إذ قالت إن البرغوث عاش أسوأ فتراته عقب الهزيمة من ليفربول وقضى فترة طويلة منعزلًا عن الجميع حتى أنّه تلقى العديد من الرسائل ولكن لم يفتحها أو يتحدث مع أحد.

وأوضحت أنّ البولجا يرغب في عودة نيمار إلى برشلونة ولكنّه لم يتوسل إليه للرجوع إلى النادي مؤكدة أنّ انتشار هذه الرسالة هو وسيلة من باريس سان جيرمان للبحث عن طريقة لبيع البرازيلي في الصيف المقبل والحصول على مقابل مادي جيد.

كما نفت الصحيفة أن يكون ميسي قد حدد موعد اعتزاله بنهاية عقده الجاري في 2021 مشيرة إلى أنّ الهداف التاريخي للبلوجرانا لن يرحل وسوف يعتزل في كتالونيا كما أنّ لديه الحق في تمديد عقده لعام تلو الآخر حال لم يحصل على عقد جديد خلال الفترة المقبلة.

وكان نيمار قد حقق لقب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة مرة واحدة في 4 مواسم في 2014-2015 كما وصل النادي الكتالوني في المواسم الأخرى إلى ربع نهائي البطولة فقط.

جدير بالذكر أنّ برشلونة لم يحصد اللقب منذ حينها وكان أفضل إنجاز له الوصول لنصف النهائي في الموسم المقبل قبل الخروج أمام ليفربول المتوج باللقب.