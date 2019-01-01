ميسي: ندعم فالفيردي لكننا لسنا أصحاب قرار التغيير

ميسي يدعم فالفيردي علنًا ويلمح لوجود أمورًا غير راضي عنها في الفريق تحتاج للتغيير في الفترة المقبلة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة أنه يدعم المدرب إرنيستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني رغم الإخفاق الأخير في دوري أبطال أوروبا.

ميسي: اللوم يقع علينا فقط وليس على فالفيردي وانتقاده أمر خاطئ لأنه قام بعمل رائع، وأنا مع استمراره في تدريب برشلونة الموسم القادم ⭕️ pic.twitter.com/We4LkHmyD4 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 24, 2019

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ليو خلال مؤتمر نهائي كأس ملك إسبانيا ضد فالنسيا وقال: "لقد قام فالفيردي بعمل رائع طوال الوقت، ولم يكن مسؤولًا عن نتيجة مباراة ليفربول، المسؤولية تقع على الجميع، وعلمنا أنه علينا ألا نكرر مباراة روما".

وأضاف: "لم أشاهد المباراة من جديد لكنني أتذكر أنها كانت شبيه لمواجهة روما في العام الماضي، لعبنا شوط أول جيد لكن الثاني كان سيئ للغاية ووقعنا في الكثير من الأخطاء".

وأكمل: "علينا أن نركز على نهائي الكأس أمام خصم صعب مثل فالنسيا، لا يجب أن نقع في الأخطاء، فخسارة تلك المباراة ستجعل حالتنا أصعب مما هي حاليًا بعد الخسارة ضد ليفربول".

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وأردف: "بالنسبة لي لقد كان عامي الأول كقائد للفريق رائعًا لو استبعدنا مباراة ليفربول، وبدون شك سأستمر في برشلونة، تلك ليست المرة الأولى التي أتعرض فيها لخيبات أمل، لقد حدث ذلك في الأرجنتين مع ذلك أستمر في المحاولة".

واختتم عن مستقبل الفريق والصفقات: "أنا غير مسؤول عن صفقات الفريق ولا أعلق عليها، صحيح أننا متأثرين بما حدث لكنني لست من يقول إذا كان هناك تغييرًا يجب أن يجري، هذه القرارات تعود لشخص آخر".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد خسر أمام ليفربول بأربعة أهداف نظيفة في إياب دور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا وودع البطولة للموسم الرابع على التوالي.