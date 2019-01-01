ميسي مهاجمًا الحكم لاهوز: ديمبيلي لا يتحدث الإسبانية

ميسي يهاجم الحكم ماتيو لاهوز بسبب طرده عثمان ديمبيلي في مباراة برشلونة وإشبيلية

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

هاجم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الحكم ماتيو لاهوز والذي أدار مباراة برشلونة أمام إشبيلية مساء أمس الأحد، وذلك بسبب طرده لعثمان ديمبيلي.

وحقق برشلونة انتصارًا عريضًا على إشبيلية على ملعبه كامب نو بأربعة أهداف مقابل لا شيء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وتعرض نجم برشلونة عثمان ديمبيلي للطرد بعدما حصل على بطاقة حمراء على خلفية إهانته للحكم ماتيو لاهوز، الذي لم يتردد في إشهار البطاقة في وجهه.

وحول ذلك، هاجم ليونيل ميسي الحكم لاهوز لأن ديمبلي لا يستطيع التحدث بالإسبانية في حال أراد الحديث عن حالة خاصة به، الأمر الذي اعتبره ميسي لا يتوافق مع السرعة التي أشهر بها لاهوز البطاقة الحمراء.

وفورًا، هاجم ميسي لاهوز حيث أخبره نصًا: "ما هذا، ديمبيلي لا يستطيع التعبير عن نفسه بالإسبانية، لا يستطيع! كيف يتم طرده بهذا الشكل؟ الأمرلا يبدو منطقيًا"

وجاءت هذه الواقعة أثناء اعتراض لاعبي برشلونة على طرد رونالد أريخو لاعب برشلونة الشاب، والذي حصل على بطاقة حمراء مباشرة أيضًا.

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يذكر أن برشلونة قد استفاق على مستوى النتائج في الفترة الأخيرة، وذلك بعدما حقق أسوأ بداية له في الدوري الإسباني في آخر 25 عامًا، وذلك بعدما خسر في مباراتين وتعادل في مباراة من أول 6 مباريات له في الليجا.