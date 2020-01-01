ميسي مع برشلونة: المباريات، الأهداف، البطولات وأرقامه طوال 20 عامًا

تعرف على كل الأرقام التي حققها ليونيل ميسي مع برشلونة، من إجمالي المباريات التي لعبها وأكثر الخصوم الذين سجل في شباكهم وملاعبه المفضلة وغيرها..

مسيرة استثنائية يحظى بها ليونيل ميسي بقميص برشلونة، بدأت في قطاعات الناشئين منذ 2002 وحتى صار الأرجنتيني أفضل لاعب في تاريخ البلوجرانا وربما الأفضل في تاريخ كرة القدم.

حظى ميسي مع برشلونة بالعديد من الألقاب سواءً الجماعية أو الفردية، وقاد البرسا إلى أمجاد محلية وأوروبية، مع عدد من الأرقام القياسية التي لا توصف من فرط استثنائيتها وخصوصيتها.

الآن أعلن ميسي استمراره في البرسا بعدما أثار جدلًا واسعًا في الأسابيع الأخيرة بإعلانه رغبته في المغادرة، ليُكمل مسيرة تاريخية لموسم على الأقل مع أحلام بأن يبقى في كامب نو حتى الاعتزال.

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في هذا التقرير الخاص من جول، سنصحبكم إلى رحلة حول مسيرة ليونيل ميسي مع برشلونة وكل ما حققه مع النادي الكتالوني..

نظرة عامة

لعب ليونيل ميسي 731 مباراة مع برشلونة في جميع المسابقات، وسجل 634 هدفًا مع صناعته لـ254 تمريرة حاسمة، ليكون إجمالي الأهداف التي شارك بها البرغوث مع البرسا 888 هدفًا.

الظهور الأول لميسي مع برشلونة كان ضد إسبانيول في 16 أكتوبر 2004، وسجل هدفه الأول ضد ألباسيتي في مايو 2005 بملعب كامب نو.

المسابقة عدد المباريات فاز تعادل خسر الأهداف التمريرات الحاسمة الإجمالي الدوري الإسباني 485 361 80 44 444 183 627 دوري أبطال أوروبا 143 84 38 21 115 33 148 كأس ملك إسبانيا 75 51 13 11 53 30 83 كأس السوبر الإسبانية 19 9 4 6 14 5 19 كأس السوبر الأوروبية 4 3 0 1 3 2 5 كأس العالم للأندية 5 5 0 0 5 1 6 الإجمالي 731 513 135 83 634 254 888

أرقامه مع مدربين برشلونة المختلفين

لعب ميسي رفقة بيب جوارديولا 219 مباراة، أكثر من أي مدرب آخر، وسجل 211 هدفًا، أكثر من أي مدرب آخر أيضًا، بينما أفضل متوسط تهديفي له أتى مع تيتو فيلانوفا، بتسجيله 60 هدفًا خلال 50 مباراة بمعدل 1.20 هدفًا في المباراة الواحدة.

المدرب عدد المباريات الأهداف التمريرات الحاسمة متوسط الهدف لكل مباراة بيب جوارديولا 219 211 79 0,96 لويس إنريكي 158 153 66 0,97 إرنستو فالفيردي 124 112 46 0,90 فرانك ريكارد 110 42 18 0,38 تيتو فيلانوفا 50 60 15 1,20 جيراردو "تاتا" مارتينو 46 41 14 0,89 كيكي سيتيين 24 15 16 0,63 الإجمالي 731 634 254 0,87

المباريات، الأهداف، التمريرات الحاسمة في كل موسم

يُعد موسم 2011-2012 هو الأفضل من الناحية الرقمية في تاريخ ميسي، حيث سجل 73 هدفًا وصنع 29 تمريرة حاسمة، مسجلًا رقمًا قياسيًا شخصيًا فيهما.

الموسم عدد المباريات الأهداف التمريرات الحاسمة 2004 - 2005 9 1 0 2005 - 2006 25 8 3 2006 - 2007 36 17 2 2007 - 2008 40 16 13 2008 - 2009 51 38 17 2009 - 2010 53 47 11 2010 - 2011 55 53 22 2011 - 2012 60 73 29 2012 - 2013 50 60 15 2013 - 2014 46 41 14 2014 - 2015 57 58 27 2015 - 2016 49 41 23 2016 - 2017 52 54 16 2017 - 2018 54 45 18 2018 - 2019 50 51 19 2019 - 2020 44 31 25 الإجمالي 731 634 254

أكثر الأعوام تسجيلًا على الإطلاق كان 2012 بـ79 هدفًا، بينما الأقل كان أول أعوامه مع الفريق الأول في 2005.

العام الأهداف 2005 3 2006 10 2007 25 2008 20 2009 38 2010 58 2011 55 2012 79 2013 39 2014 50 2015 48 2016 51 2017 50 2018 47 2019 45 2020 16

سجل ميسي في شباك 79 فريقًا في مسيرته الطويلة، إشبيلية كان أكثر المتضررين منه بتسجيله فيهم 37 هدفًا في 39 مباراة، ويُعد البرغوث هداف مباريات الكلاسيكو أمام ريال مدريد بـ26 هدفًا.

الفريق الأهداف إشبيلية 37 أتلتيكو مدريد 32 فالنسيا 28 ريال مدريد 26 إسبانيول 25 أوساسونا 24 أتلتيك بيلباو 24 ريال بيتيس 23 ليفانتي 22 إيبار 20 ديبورتيفو لا كورونيا 20

تفاصيل أهداف ليونيل ميسي

الكيفية الأهداف القدم اليُسرى 522 القدم اليُمنى 88 الرأس 22 أجزاء أخرى من الجسد 2 الإجمالي 634

النوع الأهداف ركلات جزاء 75 ركلات حرة 47

أكثر الحراس الذين سجل فيهم ميسي

الحارس أهداف ميسي في شباكه دييجو ألفيش 21 جوركا إيرايازوز 18 إيكر كاسياس 17 أندرياس فيرنانديس 17 دييجو لوبيز 14 إيفان كويار 13 روبيرتو خيمينيز 13 أندرياس بالوب 12 باو لوبيز 12 تونو 12 روبين مارتينيز 11 ماركو دميتروفيتش 11 دودو أوات 11 يان أوبلاك 10 كلاوديو برافو 9 تيبو كورتوا 9 بيتو 9

أكثر اللاعبين صناعةً لميسي

اللاعب عدد الأهداف التي صنعها لميسي لويس سواريز 47 داني ألفيش 42 أندرياس إنييستا 37 تشافي هيرنانديز 31 بيدرو 25 نيمار 22 جوردي ألبا 21 إيفان راكيتيتش 19 سيسك فابريجاس 15 سيرجيو بوسكيتس 14 أليكسس سانشيز 12

أكثر الملاعب التي سجل فيها ميسي

الملعب عدد المباريات الأهداف متوسط التهديف لكل مباراة كامب نو 358 373 1,04 سانتياجو برنابيو 22 15 0,68 فيستني كالديرون 20 14 0,70 أبانسا رايزور 8 13 1,63 رامون سانشيز بيزخوان 16 12 0,75 ميستايا 19 10 0,53 سيوتات دي فالنسيا 10 10 1,00 بينيتو فيامارين 11 9 0,82 كوليسوم ألفونسو بيريز 11 8 0,73 سون مويكس 7 8 1,14 بلدية إيبوروا 6 8 1,33 كامبو دي فوتبول دي فايكاس 5 8 1,60

حقق ميسي في مسيرته 34 بطولة: