ليونيل ميسي

ميسي مع برشلونة: المباريات، الأهداف، البطولات وأرقامه طوال 20 عامًا

عمر خليل
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Messi Barcelona
تعرف على كل الأرقام التي حققها ليونيل ميسي مع برشلونة، من إجمالي المباريات التي لعبها وأكثر الخصوم الذين سجل في شباكهم وملاعبه المفضلة وغيرها..

مسيرة استثنائية يحظى بها ليونيل ميسي بقميص برشلونة، بدأت في قطاعات الناشئين منذ 2002 وحتى صار الأرجنتيني أفضل لاعب في تاريخ البلوجرانا وربما الأفضل في تاريخ كرة القدم.

حظى ميسي مع برشلونة بالعديد من الألقاب سواءً الجماعية أو الفردية، وقاد البرسا إلى أمجاد محلية وأوروبية، مع عدد من الأرقام القياسية التي لا توصف من فرط استثنائيتها وخصوصيتها.

الآن أعلن ميسي استمراره في البرسا بعدما أثار جدلًا واسعًا في الأسابيع الأخيرة بإعلانه رغبته في المغادرة، ليُكمل مسيرة تاريخية لموسم على الأقل مع أحلام بأن يبقى في كامب نو حتى الاعتزال.

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في هذا التقرير الخاص من جول، سنصحبكم إلى رحلة حول مسيرة ليونيل ميسي مع برشلونة وكل ما حققه مع النادي الكتالوني..

 نظرة عامة

لعب ليونيل ميسي 731 مباراة مع برشلونة في جميع المسابقات، وسجل 634 هدفًا مع صناعته لـ254 تمريرة حاسمة، ليكون إجمالي الأهداف التي شارك بها البرغوث مع البرسا 888 هدفًا.

الظهور الأول لميسي مع برشلونة كان ضد إسبانيول في 16 أكتوبر 2004، وسجل هدفه الأول ضد ألباسيتي في مايو 2005 بملعب كامب نو.

المسابقة عدد المباريات فاز تعادل خسر الأهداف التمريرات الحاسمة الإجمالي
الدوري الإسباني 485 361 80 44 444 183 627
دوري أبطال أوروبا 143 84 38 21 115 33 148
كأس ملك إسبانيا 75 51 13 11 53 30 83
كأس السوبر الإسبانية 19 9 4 6 14 5 19
كأس السوبر الأوروبية 4 3 0 1 3 2 5
كأس العالم للأندية 5 5 0 0 5 1 6
الإجمالي 731 513 135 83 634 254 888

Lionel Messi Barcelona Champions League 06062015

 أرقامه مع مدربين برشلونة المختلفين

لعب ميسي رفقة بيب جوارديولا 219 مباراة، أكثر من أي مدرب آخر، وسجل 211 هدفًا، أكثر من أي مدرب آخر أيضًا، بينما أفضل متوسط تهديفي له أتى مع تيتو فيلانوفا، بتسجيله 60 هدفًا خلال 50 مباراة بمعدل 1.20 هدفًا في المباراة الواحدة.

المدرب عدد المباريات الأهداف التمريرات الحاسمة متوسط الهدف لكل مباراة
بيب جوارديولا 219 211 79 0,96
لويس إنريكي 158 153 66 0,97
إرنستو فالفيردي 124 112 46 0,90
فرانك ريكارد 110 42 18 0,38
تيتو فيلانوفا 50 60 15 1,20
جيراردو "تاتا" مارتينو 46 41 14 0,89
كيكي سيتيين 24 15 16 0,63
الإجمالي 731 634 254 0,87

Lionel Messi Pep Guardiola Barcelona

المباريات، الأهداف، التمريرات الحاسمة في كل موسم

يُعد موسم 2011-2012 هو الأفضل من الناحية الرقمية في تاريخ ميسي، حيث سجل 73 هدفًا وصنع 29 تمريرة حاسمة، مسجلًا رقمًا قياسيًا شخصيًا فيهما.

الموسم عدد المباريات الأهداف التمريرات الحاسمة
2004 - 2005 9 1 0
2005 - 2006 25 8 3
2006 - 2007 36 17 2
2007 - 2008 40 16 13
2008 - 2009 51 38 17
2009 - 2010 53 47 11
2010 - 2011 55 53 22
2011 - 2012 60 73 29
2012 - 2013 50 60 15
2013 - 2014 46 41 14
2014 - 2015 57 58 27
2015 - 2016 49 41 23
2016 - 2017 52 54 16
2017 - 2018 54 45 18
2018 - 2019 50 51 19
2019 - 2020 44 31 25
الإجمالي 731 634 254

الأهداف في كل سنة

أكثر الأعوام تسجيلًا على الإطلاق كان 2012 بـ79 هدفًا، بينما الأقل كان أول أعوامه مع الفريق الأول في 2005.

العام الأهداف
2005 3
2006 10
2007 25
2008 20
2009 38
2010 58
2011 55
2012 79
2013 39
2014 50
2015 48
2016 51
2017 50
2018 47
2019 45
2020 16

أكثر الخصوم الذين سجل فيهم

سجل ميسي في شباك 79 فريقًا في مسيرته الطويلة، إشبيلية كان أكثر المتضررين منه بتسجيله فيهم 37 هدفًا في 39 مباراة، ويُعد البرغوث هداف مباريات الكلاسيكو أمام ريال مدريد بـ26 هدفًا.

الفريق الأهداف
إشبيلية 37
أتلتيكو مدريد 32
فالنسيا 28
ريال مدريد 26
إسبانيول 25
أوساسونا 24
أتلتيك بيلباو 24
ريال بيتيس 23
ليفانتي 22
إيبار 20
ديبورتيفو لا كورونيا 20

تفاصيل أهداف ليونيل ميسي

leo messi penalty

الكيفية الأهداف
القدم اليُسرى 522
القدم اليُمنى 88
الرأس 22
أجزاء أخرى من الجسد 2
الإجمالي 634
النوع الأهداف
ركلات جزاء 75
ركلات حرة 47

أكثر الحراس الذين سجل فيهم ميسي

الحارس أهداف ميسي في شباكه
دييجو ألفيش 21
جوركا إيرايازوز 18
إيكر كاسياس 17
أندرياس فيرنانديس 17
دييجو لوبيز 14
إيفان كويار 13
روبيرتو خيمينيز 13
أندرياس بالوب 12
باو لوبيز 12
تونو 12
روبين مارتينيز 11
ماركو دميتروفيتش 11
دودو أوات 11
يان أوبلاك 10
كلاوديو برافو 9
تيبو كورتوا 9
بيتو 9

أكثر اللاعبين صناعةً لميسي

Barcelona - Dani Alves Lionel Messi

اللاعب عدد الأهداف التي صنعها لميسي
لويس سواريز 47
داني ألفيش 42
أندرياس إنييستا 37
تشافي هيرنانديز 31
بيدرو 25
نيمار 22
جوردي ألبا 21
إيفان راكيتيتش 19
سيسك فابريجاس 15
سيرجيو بوسكيتس 14
أليكسس سانشيز 12

أكثر الملاعب التي سجل فيها ميسي

الملعب عدد المباريات الأهداف متوسط التهديف لكل مباراة
كامب نو 358 373 1,04
سانتياجو برنابيو 22 15 0,68
فيستني كالديرون 20 14 0,70
أبانسا رايزور 8 13 1,63
رامون سانشيز بيزخوان 16 12 0,75
ميستايا 19 10 0,53
سيوتات دي فالنسيا 10 10 1,00
بينيتو فيامارين 11 9 0,82
كوليسوم ألفونسو بيريز 11 8 0,73
سون مويكس 7 8 1,14
بلدية إيبوروا 6 8 1,33
كامبو دي فوتبول دي فايكاس 5 8 1,60

الألقاب التي حققها ميسي

حقق ميسي في مسيرته 34 بطولة:

  • 10 ألقاب للدوري الإسباني (2004-05, 2005-06, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2012-13, 2014-15, 2015-16, 2017-18, 2018-19)
  • 4 دوري أبطال أوروبا (2005-06, 2008-09, 2010-11, 2014-15)
  • 6 كأس ملك إسبانيا 2008-09, 2011-12, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18)
  • 3 كأس العالم للأندية  (2009, 2011, 2015)
  • 8 كأس السوبر الإسبانية (2005-06, 2006-07, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2013-14, 2016-17 , 2018-19)
  • 3 كأس السوبر الأوروبية (2009-10, 2011-12, 2015-16).

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