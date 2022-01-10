"ميسي مستفز ووقح، ورونالدو متعجرف"

ييرزي دوديك نجم ليفربول وريال مدريد السابق يصف ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو كما لم يصفهما أحد من قبل.

هاجم ييرزي دوديك نجم ليفربول وريال مدريد المعتزل الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو نجما ريال مدريد وبرشلونة السابقين.

جاء هذا في تصريحات صحفية تحدث فيها ونقلتها صحيفة "صن"، وأكد خلالها أن ميسي وقح بشكل لا يمكن تخيله.

وقال دوديك: "لقد كان خادع ومستفز ووقح بشكل لا يمكن تصوره، مثله مثل بيب جوارديولا أثناء تواجدهما في برشلونة".

وأضاف: "لقد كانا على استعداد لاستفزازك وكانا يستطيعان القيام بذلك بشكل مثالي، وذلك جرح جوزيه مورينيو، والفريق ككل".

وأردف: "رأيت ميسي يقول أشياء وقحة لبيبي وراموس لا يمكن أن تتخيل أن تخرج من شخص يبدو هادئًا وجيدًا بهذا الشكل".

وأكمل عن كريستيانو رونالدو: "لقد كان متعجرفًا، لكن خلف الكواليس كان عاديًا، الأمر يتعلق بكيفية تعامل الأشخاص معه، مثل راؤول قد تراه أنانيًا لكنه شخص تنافسي".

وأنهى كلماته: "كلاهما يفضل أن يفوز فريقهما بهدفين لهدف لكن عليهما أن يسجلا الهدفين على أن يفوز الفريق بخماسية نظيفة دون تسجيلهما".

جدير بالذكر أن كل سجل دوديك ضد برشلونة كان مباراتين فقط لعبهما في دوري أبطال أوروبا عام 2002 ولم يتواجد في ملعب واحد مع ليونيل ميسي قط.