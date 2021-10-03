ميسي مختلف في باريس.. الكشف عن سر جلوس الأرجنتيني خلف الحائط

جاء جلوس الأرجنتيني ليونيل ميسي خلف الحائط البشري خلال مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا لتهز عالم كرة القدم أجمع بدون أي شك.

ميسي سجل هدفه الأول منذ انتقاله إلى باريس سان جيرمان في تلك المباراة، ليحقق نادي العاصمة الفرنسية الانتصار بهدفين دون رد.

قبل عشرين دقيقة على نهاية المباراة، وحين كان الجزائري رياض محرز يستعد لتنفيذ ركلة حرة مباشرة من منطقة خطرة، هرع ميسي ليجلس خلف الحائط البشري، ليسد أحد المنافذ التي قد يجدها محرز نحو مرمى جيانلويجي دوناروما.

ريو فرديناند أسطورة مانشستر يونايتد خلال تحليله للمباراة عن أن قيام ميسي بذلك قد يكون بطلب من مواطنه ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان.

لكن محطة "RMS Sport" الفرنسية كشف السر وراء قيام ميسي بالجلوس خلف الحائط البشري.

وأكدت أن ميسي قام بذلك بناءً على طلب من البرازيلي ماركينيوس قائد الفريق، وأن الأرجنتيني لم يتردد لحظة واحدة في الامتثال لذلك الطلب.

المحطة الفرنسية الشهيرة أكدت أن ميسي تقبل الموقف بصدر رحب، حتى أنه مزح مع البرازيلي نيمار على الواقعة.

ذلك الموقف يؤكد بصورة أو بأخرى أن عقلية ميسي، الذي كان بمثابة الآمر الناهي في برشلونة، قد تغيرت إلى حد كبير، وأنه على استعداد للقبول بأي شيء من أجل النجاح في باريس سان جيرمان.

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