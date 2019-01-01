ميسي لن يغادر برشلونة نهاية الموسم

ميسي باقٍ في برشلونة حتى 2021

يبدو أن ميسي قد اتخذ قراره بالفعل بالبقاء مع برشلونة وعدم تفعيل البند الذي يعطيه الحق في الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الحالي.

يستطيع الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، الرحيل عن النادي الكتالوني في عام 2020 رغم أنّ عقده ينتهي في صيف 2021.

ويأتي هذا عبر بند في عقده وضع في آخر تجديد له والذي تم عام 2017، والذي فتح الباب أمام رحيل محتمل للبرغوث الأرجنتيني بنهاية الموسم الحالي نظرًا لخلافاته الضمنية مع إدارة الفريق.

ولكن حسب المصادر، فإن هذه القضية قد تم إغلاقها وقرر ميسي البقاء مع برشلونة حتى 2021 موعد نهاية عقده، ثم مناقشة أمور التجديد.

وصرح رئيس النادي جوزيه ماريا بارتوميو بأن ميسي باقٍ مع برشلونة لـ 5 سنوات قادمة على الأقل، وأنه سيظل للأبد كلاعب في الفريق.

وانتظرت جماهير برشلونة هذا الخبر منذ فترة نظرًا لقيمة ليونيل ميسي بالنسبة للفريق الكتالوني وتأثيره على النادي في الوقت الحالي تحديدًا.

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يذكر أن ليونيل ميسي قد أبدى انزعاجه حسب المصادر الصحفية بسبب عدم جدية النادي في استعادة خدمات النجم البرازيلي نيمار خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.