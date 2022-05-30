ميسي: لم أخطط للرحيل عن برشلونة، وريال مدريد لم يكن الأفضل!

ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق يتحدث عن عملية التأقلم في باريس سان جيرمان، وفوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق ونجم باريس سان جيرمان الحالي إنه لم يكن يخطط للرحيل عن برشلونة في الصيف الماضي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "تي واي سي"، وأكد خلالها أن عملية التأقلم في باريس لم تكن سهلة عليه، وتطرق للحديث عن فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، وعن صافرات الجماهير عليه ومستقبله بعد كأس العالم.

وقال ميسي: "كان لدي كل شيء في برشلونة، لقد عشت هناك أكثر من الأرجنتين، الحقيقة أنني لم يكن لدي أي خطط لتغيير أي شيء"

وأضاف: "لحسن الحظ الأطفال تأقلموا بشكل رائع حتى الآن، لكن بالنسبة لي أنا وأنطونيلا فالأمور كانت أكثر صعوبة".

وأردف: "تخيلت أن الصيف سيكون سعيدًا وأن كل شيء سيبقى على ما هو عليه، لكنه كان عامًا صعبًا ولم يكن من السهل التكيف لأنني كنت في نفس المكان طوال حياتي، وتلك الأمور لا تصبح أسهل مع سني".

وأكمل عن الجماهير: "الصافرات وموقفهم وغضبهم مفهوم بالنسبة لنا، هل أوافق على ما فعلوه أم لا؟ وعلى استهدافي أنا ونيمار، دعونا نمرر ذلك الأمر".

وأنهى كلماته متحدثًا عن مستقبله: "قلت من قبل إنني سأفكر في العديد من الأمور بعد كأس العالم، ليس لدي أي صورة واضحة عما سيحدث في المستقبل".

جدير بالذكر أن ميسي كان قد خرج مع باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد الذين وصفهم في نفس التصريحات بإنهم لم يكونوا أفضل من في البطولة.