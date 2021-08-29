لتنعم باريس بملكها الجديد .. أرقام ميسي ضد ريمس!

رحل ميسي عن برشلونة فكان رحيله صاعقًا، لكن خلفه مليارات من متابعينه وعشاقه في كل مكان.

تغير المكان المعتاد والقميص التاريخي له، وحتى الرفاق من حوله لا يعرف منهم سوى هؤلاء الذين زاملهم من قبل والذين حقق معهم لقب كوبا أمريكا قبل أسابيع.

وجود ميسي في الدوري الفرنسي اليوم هو المشهد الأغرب في العام 2021 ربما الأغرب على الإطلاق في كرة القدم منذ بداية الألفية الجديدة.

لم يكن أحد ليتخيل أبدًا أن تحدث تلك الصفقة، لكن ها هي تمت، وها هو ميسي قد خاض اللقاء الأول له بقميص غير ذلك الذي لطالما ارتداه ولم يعرف غيره.

ميسي شارك كبديل في لقاء اليوم أمام ستاد ريمس، ودخل في الدقيقة الـ 66 ليخوض عدة دقائق لم تصدق جماهير برشلونة أعينها خلالها.

ليس موضوعنا الآن ألم جماهير برشلونة، أو صدمة البعض عند رؤية ميسي بقميص باريس سان جيرمان للمرة الأولى، نحن هنا للحديث عن أرقام ليونيل في أول مواجهاته بالدوري الفرنسي:

شارك ميسي كبديل للبرازيلي نيمار، الذي لطالما حلم بالعودة للعب بجوار ليونيل، لكن لا بأس فالقادم أكثر من الذي مضى.

ميسي لعب لمدة 24 دقيقة هي الوقت الذي كان متبقيًا من وقت المباراة الأصلي، بالإضافة إلى ست دقائق وقت بدل من ضائع بإجمالي نصف ساعة.

لمس ميسي الكرة 25 مرة في النصف ساعة، وكأن اللعب كان يدور حوله، وكلما أتيحت الفرصة لأحد نجوم باريس سان جيرمان كان يمرر له.

مرر ليونيل الكرة 19 مرة بشكل صحيح من أصل 20 محاولة بنسبة دقة 95% وفقدها مرتين لصالح المنافس.

لأول مرة منذ 21 عاماً، ميسي يظهر بقميص غير برشلونة 👀



هذه الصورة مؤلمة على جمهور برشلونة بكل تأكيد!💔 pic.twitter.com/IbZ1Wf2tVi — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 29, 2021

لم ينفذ ليونيل أي مرواغة طوال النصف ساعة، وحاول استعادة كرة وفشل، وتم المرور منه مرة وحيدة، كما حصل على ثلاثة أخطاء.

في الالتحامات الأرضية اشترك ميسي في خمس كرات، فاز في أربعة منهم بنسبة نجاح 80% من إجمالي المحاولات.

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