ميسي : لا أطيق الانتظار للعب بحديقة الأمراء !

الكلمات الأولى للنجم الأرجنتيني بعد انتقاله إلى باريس

أعرب ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الجديد، عن سعادته بهذه الخطوة الجديدة في مسيرته بعد الرحيل عن برشلونة.

ميسي رحل بشكل نهائي عن برشلونة، بعدما أعلن النادي الكتالوني فشل كل محاولاته في تسجيل اللاعب بقائمة الفريق للموسم الجديد بسبب الأزمة المالية.

صاحب الـ34 سنة وقع على عقد مدته عامين، مع إمكانية التمديد لمدة عام إضافي بشرط وجود رغبة من الطرفين.

اللاعب قال بعد تقديمه كلاعب للنادي الفرنسي:"لا أطيق الانتظار لبدء فصل جديد من مسيرتي المهنية في باريس، النادي ورؤيته في انسجام تام مع طموحاتي".

وأضاف:"أعرف مدى موهبة اللاعبين والعاملين هنا، ومصمم على بناء شيئًا رائعًا إلى جانبهم هنا، ولا يمكنني الانتظار لأكثر من ذلك من أجل اللعب بحديقة الأمراء".

ومن جانبه قال ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي:"يسعدني أن ميسي اختار الانضمام إلى باريس ونحن فخورون بالترحيب به مع عائلتنا".

19 ثانية من الرعب على أندية أوروبا.😉



pic.twitter.com/Nu6v5BAAFF — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 10, 2021

وتابع:"لم يخف رغبته في مواصلة اللعب على أعلى مستوى والفوز بالبطولات وهذا طموح النادي، إضافة ليو إلى فريقنا العالمي يؤكد أهمية ونجاح عملية التوظيف لدينا".

واستكمل:"جنبًا إلى جنب مع مدربنا الرائع وموظفيه، أتطلع إلى رؤية فريقنا يصنع التاريخ لجميع أنصارنا في جميع أنحاء العالم".

يذكر أن باريس سان جيرمان خسر لقب الدوري الفرنسي مع المدرب ماوريسيو بوتشيتينو الموسم الماضي، وودع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي، كما افتتح الموسم الجديد بخسارة السوبر الفرنسي أمام ليل.

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