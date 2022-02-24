"ميسي لاعب بربري ويأتي خلف والدي الأفضل في التاريخ"

شدد دييجو سيناجرا نجل أسطورة الأرجنتين دييجو أرماندو مارادونا على أن ليونيل ميسي يأتي خلف والده كأفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.

وتعد المقارنة بين ميسي ومارادونا واحدة من بين أكثر المقارنات إثارة للجدل في كرة القدم العالم، بالنظر إلى ما قدماه في عالم "الساحرة المستديرة".

ماذا قال نجل مارادونا؟

دييجو سيناجرا أجرى مقابلة مع صحيفة "سبورت" الإسبانية، على خلفية مواجهة برشلونة ونابولي في إياب ملحق دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي.

وفي البداية تحدث نجل مارادونا عن مستقبل ميسي بقوله: "أنا مقتنع بأن ليو سيعود إلى برشلونة، ربما في الصيف المقبل".

وأضاف: "لا يبدو سعيدًا في باريس، من الواضح أنه لاعب رائع، لكن مكانه برشلونة بلا شك".

ما هو رأي سيناجرا في المقارنة بين ميسي ومارادونا؟

نجل مارادونا انحاز بشكل كامل إلى والده في تصريحاته حيث قال: "لا يمكن مقارنة أي شخص مع رجلي العجوز".

وأضاف: "ليس فقط في الأرجنتين، إنما في جميع أنحاء العالم، إنها مقارنة غير منطقية".

واختتم دييجو سيناجرا تصريحاته قائلًا: "ميسي لاعب بربري، بالنسبة لي يأتي بعد والدي كأفضل لاعب في تاريخ كرة القدم".

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