"ميسي فضائي بلا مشاعر ورونالدو أفضل منه"

يؤمن المهاجم الإيطالي السابق باولو دي كانيو، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يتفوق على منافسه ليونيل ميسي بسبب الشخصية.

ويمر ميسي بمرحلة صعبة هذا الموسم، بسبب مستواه المتخبط مع باريس سان جيرمان، وخروج الفريق المخيب من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وأما رونالدو فالأمور تبدو أفضل من الناحية الفردية، ولكن جماعيًا يعاني مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، بينما يظل في دوري الأبطال ويلعب في دور الـ16 ضد أتلتيكو مدريد ولديه فرصة الصعود لدور الثمانية.

ماذا قال دي كانيو عن ميسي ورونالدو؟

مدرب سندرلاند الأسبق قال لشبكة "سكاي سبورتس":"ميسي غادر الملعب أمام ريال مدريد وهو يحك رأسه وليس لديه أي مشاعر".

وأضاف:"أنا أفضل كريستيانو رونالدو، هل تريدني أن أجلس على مقاعد البدلاء أمام مانشستر سيتي وأعود إلى البرتغال، ثم بعدها أسجل ثلاثية؟ بالنسبة لي أفضل الإنسان الذي لديه روح على الكائن الفضائي الذي لا يمتلك أي مشاعر في الملعب".

واستكمل:"ميسي أظهر حدود شخصيته، طبعًا يمكن أن تطلق صافرات الاستهجان ضده، كان هناك الآلاف ينتظرونه ويحلمون برؤيته لكن تصرفاته لم تكن صحيحة".

وأما عن نيمار:"كان أسوأ، لأنه لا يقوم بأشياء رائعة وفي الشهر الماضي قال إنه يريد الذهاب إلى الدوري الأمريكي لقضاء عطلة لمدة ثلاثة أشهر، أعتقد أن لديه العديد من المشاكل".

ماذا قدم رونالدو وميسي هذا الموسم؟

نجح ميسي في تسجيل هدفين فقط بالدوري الفرنسي و5 أهداف في دوري أبطال أوروبا بمجموع 7 أهداف بكل البطولات.

وتبدو الأمور أفضل نوعًا ما فيما يخص الصناعة، حيث لعب 11 تمريرة حاسمة لباريس في 26 مباراة حتى الآن.

وأما رونالدو فقد تمكن من تسجيل 18 هدفًا وصنع 3 في 32 مباراة مع مانشستر يونايتد بجميع المسابقات.

اقرأ أيضًا ..