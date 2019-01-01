رغم غيابه عن ريال بيتيس - أخبار سارة تلاحق ميسي

ميسي لن يلعب المباراة المقبلة ولكن هناك أنباء سارة بشأنه

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

تلقى نادي برشلونة أخبارًا سارة بشأن ليونيل ميسي، هداف البلوجرانا التاريخي، رغم تأكد غيابه عن مواجهة ريال بيتيس في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

ميسي خرج من قائمة برشلونة للمباراة الثانية على التوالي في الليجا.

وعلم مراسل Goal أنّ ميسي لا يعاني من أي إصابة إضافية ولن يُصدر أي تقرير حول الحالة الصحية للاعب إلا أنّ طبيب الفريق فضّل منحه الراحة.

وسوف يعود البرغوث إلى التدريبات الجماعية لمواجهة خيتافي في الأسبوع المقبل وقد يبدأ أساسيًا.

جدير بالذكر أنّ أنطوان جريزمان يبحث عن تسجيل أول أهدافه بقميص برشلونة وكذلك الهدف الأول في "كامب نو".

وخسر برشلونة أول مباراة في الليجا ضد أتلتيك بلباو وهي المرة الأولى منذ موسم 2008-2009 والذي كان تحت قيادة بيب جوارديولا.