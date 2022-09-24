ميسي عقب الهدف الرائع والتألق مع الأرجنتين: أشعر بالراحة في باريس

تحدث ليونيل ميسي عقب ودية بلاده الأرجنتين مع هوندوراس، وأكد أنه يشعر بأن الموسم الحالي أفضل من سابقه، وأنه يعيش حالة فنية ومعنوية طيبة قبيل كأس العالم قطر 2022.
وقاد "البرغوث" بلاده للانتصار بثلاثية نظيفة فجر السبت على البلد اللاتيني في إطار الاستعدادات للمونديال، وسجل هدفين في المباراة.
ماذا قدم ميسي ضد الهوندوراس؟
سجل نجم بي إس جي هدفين وأضاف مهاجم إنتر لاوتارو مارتينيز الثالث، وجاء أحد الهدفين من علامة الجزاء، والآخر بطريقة رائعة برفع الكرة فوق الحارس.
ABSOLUTELY RIDICULOUS GOAL BY LIONEL MESSI!pic.twitter.com/RU89tY4h7t— Roy Nemer (@RoyNemer) September 24, 2022
كما تسبب "البولجا" في نشوب عراك بين لاعبي الفريقين كان بطله رودريجو دي بول بسبب تعرضه لصدام على مستوى الوجه من أحد مدافعي هوندوراس.
You don't mess with Lionel Messi with Argentina. Rodrigo De Paul and the team on the scene.pic.twitter.com/cnmJ0z0hdW— Roy Nemer (@RoyNemer) September 24, 2022
ماذا قال ميسي عقب المباراة؟
وقال اللاعب مع وسائل الإعلام الحاضرة: "أشعر بالاختلاف هذا العام عن سابقه، دخلت بعقلية مختلفة، أشعر بالراحة أكثر في النادي ومع زملائي".
وواصل: "نشعر بنفس الحماسة والتوتر كالمشجعين (قبل كأس العالم)، بطولة خاصة ولكن يجب أن نتحلى بالهدوء، الراحة قليلة ونحاول النمو من مباراة للأخرى وأن نشعر بالمتعة".
مدرب ميسي والأرجنتين ليونيل سكالوني هو الآخر أشاد بنجمه: "عندما يتمتع ميسي نتمتع نحن أيضاً، نحن واضحون بخصوص كيف سنلعب في المونديال، لا يوجد خصم سهل، والمهم كيفية التعامل مع كل مباراة".
اختيارات المحررين
- طريد آرسنال ومارادونا الجديد وزجاجة كاتشب .. لاعبون مفاجأة الموسم في أوروبا
- راحة من فريقك الخاسر ومراجعة الفانتازي .. أين ستذهب خلال التوقف الدولي؟
- سحر البرازيل ودقة الألمان .. قمصان كأس العالم 2022
- جول إنسايدر | البلطان .. خسر نصف مليار وثروته خيالية
- لاعب كرة يد يحلم بليدز وفاشل في الراب .. حكايات هالاند