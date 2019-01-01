سيلفا: ميسي اللاعب الأفضل في التاريخ

إشادة كبيرة من النجم البرازيلي بنظيره الأرجنتيني

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد تياجو سيلفا، نجم البرازيل، بنظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي، ووصف الأخير بأنه أفضل لاعب في تاريخ اللعبة.

وتلعب البرازيل أمام الأرجنتين في لقاء كلاسيكي ضمن نصف نهائي كوبا أمريكا الثلاثاء المقبل.

وقال سيلفا في مؤتمر صحفي: "بالنسبة لي ميسي أفضل لاعب في التاريخ، وأفضل لاعب رأيته في حياتي".

وأكمل: "ولكن نحن الآن نتحدث عن البرازيل أمام الأرجنتين، سيكون علينا إبداء الإعجاب في مباريات أخرى".

وواصل سيلفا: "دائماً صعب مواجهته، سواء مع المنتخب أو الأندية، يقوم دائماً بشيء غير متوقع، كمدافع يجب أن تكون جاهزاً دائماً".

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وتحول سيلفا بالحديث إلى مواطنيه نيمار وداني ألفيش: "نحن هنا للحديث عن بطولة أخرى، ولكن أتمنى بقاء نيمار في باريس، ولكن برضاه وأن يكون سعيداً".

وختم: "أما داني فكشف عن مصيره، هو شخص إيجابي دائماً، وللأسف سيغيب عني في باريس كشخص عظيم وصديق".

وأعلن داني ألفيش رحيله عن صفوف بي إس جي بعد تجربة دامت لموسمين.