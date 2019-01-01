ميسي: سنسعى للفوز بجميع الألقاب

نجم برشلونة ليونيل ميسي يؤكد أن هدف الفريق الفوز بجميع الألقاب

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة أنهم سيقاتلون للظفر بجميع الألقاب هذا الموسم.

وكان ميسي قد قاد برشلونة للفوز على إشبيلية برباعية مقابل هدفين بإحرازه لهاتريك، لتستمر منافسة برشلونة بقوة على الفوز بالدوري، بالإضافة إلى أنه يستعد لمواجهة ريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وفريق أولمبيك ليون في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ميسي يقترب من رونالدو ويصل للهاتريك رقم 50 في مسيرته

وقال ميسي في تصريحاته عقب المباراة: "حققنا فوزًا هامًا ولكن الموسم لا يزال طويلًا، كلما اقتربنا من نهاية الموسم أصبحت المباريات أصعب، عدنا اليوم لتقديم مستوانا الحقيقي بعد مباراة ليون".

أما عن مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو فقال اللاعب البالغ من العُمر 31 عامًا: "سننافس على كل البطولات، أمامنا خطوة من لعب نهائي كأس الملك، المواجهة في عقر داره ستكون صعبة ولكننا متفائلين بالفوز وسنظل نقاتل للظفر بكل البطولات".