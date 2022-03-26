ميسي : سأعيد تفكيري قريبًا، هناك بعض الأشياء ستتغير!

خرج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، برسالة غامضة، عقب مشاركته مع منتخب بلاده أمام فنزويلا في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

ووصل ميسي إلى معسكر منتخب بلاده، وهو يعاني من هجوم واسع لجماهير باريس سان جيرمان ضده، عقب خروج الفريق من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد.

ومع ذلك نجح صاحب الـ34 سنة في التعافي من الحالة النفسية السيئة، ونجح في تسجيل الهدف الثالث للأرجنتين في المواجهة التي انتهت بفوز منتخب التانجو بثلاثية نظيفة.

ماذا قال ميسي؟

قال نجم باريس في تصريحاته عقب المباراة:"أشعر بسعادة كبيرة مع الأرجنتين منذ فترة طويلة، حتى قبل الفوز بكوبا أمريكا وأنا دائمًا أفكر في ما هو قادم".

وأضاف:"أفكر في مواجهة الإكوادور والمباريات التحضيرية في يونيو وسبتمبر، وبعد كأس العالم سأضطر إلى إعادة التفكير في الكثير من الأشياء".

وتابع:"سواء سارت الأمور بطريقة جيدة أو سيئة، دعونا نأمل أن تسير الأمور بأفضل صورة ممكنة، ولكن من المؤكد أن أشياء كثيرة ستتغير بعد المونديال".

كيف يرى تواجده مع الأرجنتين؟

واصل ميسي حديثه قائلًا:"لدينا هنا مجموعة رائعة من اللاعبين، الناس يحبوني كثيرًا ويظهرون ذلك لي كل يوم، أنا ممتن جدًا لهم وأشعر بسعادة في كل مرة أتواجد فيها هنا".

وأوضح:"كل شيء يتدفق ويسير بشكل طبيعي ويجعل الأمور سهلة علينا على أرض الملعب، الفوز يساهم في رفع الروح المعنوية وتسهيل كل شيء، واليوم كان الوداع المناسب لآخر مباراة لنا قبل الذهاب إلى كأس العالم".

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