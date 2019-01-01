ساؤول يؤمن بقدرة جريزمان على النجاح في برشلونة

علق أيضاً على أزمة مركزه مع فريقه الجديد

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يؤمن ساؤول نيجويز لاعب وسط أتلتيكو مدريد، بقدرة زميله السابق أنطوان جريزمان على النجاح مع برشلونة.

جريزمان أنهى مشواره مع أتلتيكو خلال سوق الانتقالات الصيفي، منضماً لبرشلونة بحثاً عن تجربة من نوع آخر.

العديد من التساؤلات أثيرت حول مستوى الدولي الفرنسي مؤخراً، وسط أنباء حول خلافه مع قائد الفريق ليونيل ميسي:

ساؤول قال عن رأيه:"لاعب بحجم جريزمان يمكنه النجاح في أي نادٍ ينتقل له".

وأضاف:"يحتاج فقط للشعور بالراحة والأهمية والسعادة، لأنه يطمح دائماً للاستمتاع بكرة القدم".

تابع:"لو لم يستمتع بما يقوم به سواء باللعب بمركز مختلف أو أي شيء آخر لن يظهر في أفضل مستوياته".

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وعن مركزه مع برشلونة:"أتوقع محاولة الجميع للبحث عن الحل الأمثل للاستفادة منه، ولكن جريزمان يجتهد ويبذل كل ما لديه بكل الأحوال".

يذكر أن جريزمان ظهر في 7 مباريات مع برشلونة بالدوري الإسباني هذا الموسم، نجح خلالهم بتسجيل 7 أهداف وصناعة هدفين آخرين.