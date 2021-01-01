"ميسي حسم قراره بمغادرة برشلونة"

معلومات الـESPN تؤكد أن ميسي عازم على الرحيل

لعلّ أحد أكبر الألغاز الرياضية حالياً هو مصير ليونيل ميسي، بقاءه أو رحيله عن برشلونة، بالأخص بعد انتخابات مجلس الإدارة مؤخراً وفوز الرئيس المقرّب منه خوان لابورتا.

وفي حين تشير الأحداث الى أن "العاصفة هدأت" نوعاً ما بوصول لابورتا وسجن بارتوميو، إلا أن أحداثاً جديدة طرأت الى الواجهة من جديد تزامناً مع وصول اللاعب الى باريس من أجل مواجهة إياب دوري الأبطال.

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وكشف كريستيان مارتين، الصحفي في شبكة ESPN، أن "مصادره" أكدت على أن ميسي سيرحل نهاية هذا الموسم عن برشلونة إما الى باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي مع خيار الانتقال لاحقاً الى الدوري الأميركي للمحترفين MLS.

ULTIMO MOMENTO: Según mis fuentes, Leo Messi no se quedará en Barcelona. Ni aún con esta nueva dirigencia. PSG y Man City siguen siendo las opciones con posterior llegada a la MLS. pic.twitter.com/W5PPSZ2caQ — Christian Martin (@askomartin) March 10, 2021

وتتقاطع معلومات الصحفي كريستيان مارتين مع أخرى كشفتها صحيفة "قطر اليوم" القطرية بأن ليونيل ميسي إشترى منزلاً فخماً في العاصمة باريس، ملمّحةً بذلك من احتمال إنتقال اللاعب الموسم المقبل الى باريس سان جيرمان.