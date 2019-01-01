ميسي يوضح موقفه من جريزمان ويدافع عن ديمبيلي وفالفيردي

تعرف على تصريحات ميسي حول جريزمان ونيمار وديمبيلي وفالفيردي

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أكد ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، أنّه لم يرفض التعاقد مع أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد كما كشف عن رغبته في تحقيق دوري أبطال أوروبا مرة أخرى.

ميسي تحدث عن الصعوبات التي عانى منها في 2014 ورغبته في الرحيل عن إسبانيا.

وقال ميسي في حوار مع إذاعة "راك" الإسبانية: "أحب تقنية الفيديو ولكنها تخلف الكثير من الشكوك ولا تُستخدم بصورة سليمة فمن المفترض بوجود الـ VAR تختفي كل الشكوك".

وتابع: "عثمان ديمبيلي لم يستحق الطرد في لقاء إشبيلية، لقد قلت لماثيو لاهوز إنّه لا يجيد الحديث بالإسبانية ولا يعرف التعبير عن نفسه، صحيح هو يفهم اللغة لكن لا يتحدثها بصورة جيدة لذلك لم يفهم الحكم ما قاله".

أفضل لاعب في العالم نفى وجود أي تواصل مع رئيس برشلونة مشيرًا إلى أنّ آخر مرة تحدث معه كانت بعد الخروج من ليفربول في دوري أبطال أوروبا وموضحًا أنّه لم يلعب أي دور في ضم أنطوان جريزمان أو مفاوضات نيمار وأنّه لا يمتلك أي صلاحية اتخاذ القرارات وأحيانًا يُسأل عن رأيه فقط.

وأشاد صاحب الـ 32 عامًا بجيرارد بيكيه مؤكدًا أنّه شخص واضح ودائمًا يقول الحقيقة دون تردد.

وواصل: "عدم الفوز بالكرة الذهبية لن يجعلني محبطًا، الجوائز الفردية لم تكن أبدًا أولويتي ولكني سأكون محبطًا حقًا لو مر موسم آخر دون التتويج بدوري أبطال أوروبا".

وكرر البولجا موقفه من نفي تهمة التسبب في الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول عن المدرب إيرنستو فالفيردي مؤكدًا أنّ الخطأ يعود للاعبين مشيرًا إلى أنّ غرفة الملابس دعمت المدرب كما فعلت مع لويس إنريكي لأن الهدف هو أن يكون الجميع على قلب رجل واحد لتحقيق النجاح.

وأردف: "لا يوجد أي خلاف بيني وبين جريزمان ولم أرفض قدومه لبرشلونة، ولكنني رغبت في عودة نيمار لأنه ساعدنا كثيرًا في الماضي وشعرت بالقلق لو انضم إلى ريال مدريد لأن فلورنتينو بيريز يرغب في جلبه منذ سنوات" .

واختتم: "ليس من السهل اللعب في برشلونة لأننا نتعود على هذا الأسلوب منذ سنوات وحتى في الأكاديمية ولكن أي وافد جديد يحتاج وقت للتأقلم. لم أصل بعد لأفضل مستوياتي ولكنني أتحسن، ضد إشبيلية بدأت بصورة سلبية ولكن في الشوط الثاني كنت أفضل. لم أصل إلى 100% من مستواي لكنني أتطور".

جدير بالذكر أنّ برشلونة يحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة وبفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.