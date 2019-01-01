تقارير - الكشف عن أسباب الخلاف بين ميسي وجريزمان

جريزمان تحدث عن قلة الحديث مع ميسي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير إيطالية عن الأسباب وراء توتر العلاقات بين ثنائي برشلونة ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان منذ وصول الأخير للفريق.

جريزمان ذكر الأربعاء أن علاقته بميسي محدودة، وعزا الأمر أن الأرجنتيني قليل الحديث وصعب التواصل معه، كما أشار لتأثير ابتعاده بسبب الإصابة.

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وذكرت "كوريري ديلا سيرا" أن السبب الرئيسي في الأزمة هو طلب جريزمان اللعب في مركز الجناح الأيمن، المكان الذي يشغله ميسي مع الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن جريزمان ليس سعيداً بالتواجد يسار هجوم برشلونة في اللقاءات الأخيرة رغم غياب ميسي للإصابة وطلب من مدربه تغيير مركزه.

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وأضاف التقرير أن إيرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، يعلم استحالة نقل جريزمان للجناح الأيمن الذي يحتله ميسي، وهو ما أغضب الفرنسي.

ويلعب برشلونة مساء اليوم الأربعاء أمام إنتر ضمن الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا.