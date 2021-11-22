ميسي: تشافي يعرف برشلونة جيدًا، وأريد مساعدتهم!

أكد ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة السابق ولاعب باريس سان جيرمان الحالي على رغبته في العودة لبرشلونة في المستقبل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ضمن حوار مع صحيفة "ماركا"، وأشاد خلالها بقرار تولي تشافي هيرنانديز لتدريب الفريق.

وقال ميسي: "بوجود تشافي برشلونة سيتطور، هو مدرب يعرف الكثير من الأمور، بالإضافة لذلك يعرف النادي جيدًا".

وأضاف عن باريس سان جيرمان والمنافسة على دوري أبطال أوروبا: "الكل يقول أن فريقنا مرشح بشكل كبير، وأنا لا أنكر ذلك، لكن الفريق يحتاج للكثير".

وعن إمكانية العودة لبرشلونة قال: "لقد قلت دائمًا أنني سأعود لبرشلونة لأنني أريد مساعدة الفريق قدر الإمكان، ولو استطعت ذلك سأعود".

وكان رئيس برشلونة جوان لابورتا قد خرج في تصريحات صحفية أكد خلالها على إمكانية عودة ميسي للفريق من جديد.

جدير بالذكر أن ميسي كان قد رحل عن برشلونة بشكل مجاني في الصيف الماضي بعد تعثر تسجيل عقده في رابطة الدوري الإسباني.