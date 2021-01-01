ميسي بين الشوطين: الحكم أراد إيقافي، وعلينا الفوز بأي ثمن!

ليونيل ميسي يشكو من حكم مباراة برشلونة ضد بلد الوليد ويتهمه برغبته في إيقافه قبل الكلاسيكو ضد ريال مدريد.

أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة عن انزعاجه من حكم مباراة فريقه اليوم أمام بلد الوليد في اللقاء الذي أقيم بالجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.

جاء هذا أثناء خروجه من ملعب المباراة بنهاية الشوط الأول، بعد أن فشل برشلونة في التسجيل بشتى الطرق في الضيوف.

عدسات المصورين التقطت ميسي وهو يتحدث مع أحد الأشخاص أثناء خروجه من الملعب، ويشكو من الحكم بشكل واضح.

ديمبيلي يقبل هدية إشبيلية وبرشلونة يفوز في الدقيقة الأخيرة

وقال ميسي كما ظهر في التسجيلات: "الحكم يريد أن يمنحني بطاقة بشتى الطرق، هذا أمر لا يصدق".

وبين الشوطين استمرت العدسات في متابعة ميسي الذي تحدث مع زملائه في الفريق وحفزهم من أجل تحقيق الفوز في الشوط الثاني.

وقال ميسي لهم: "علينا أن نكون أسرع في كل شيء، يجب أن نفوز بتلك المباراة مهما تطلب الأمر".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد حقق الفوز في المباراة بهدف نظيف سجله الفرنسي عثمان ديمبيلي في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.