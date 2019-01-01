برشلونة يمنح ميسي حرية اختيار موعد التجديد

وسط توقعات بموافقة النجم الأرجنتيني على الاستمرار بكتالونيا

قرر نادي برشلونة الإسباني، منح نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، كامل الحرية في اختيار موعد التوقيع على عقد جديد.

ميسي مرتبط حالياً بعقد مع النادي الكتالوني، ينتهي في 2021، وبرشلونة متحمس لاستمراره مع الفريق أطول فترة ممكنة.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكدت تحضير برشلونة لعرض يبقى الأرجنتيني بصفوفه مدى الحياة.

ويأتي ذلك لضمان استمرار ميسي مع البلوجرانا حتى اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

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ومن المتوقع أن يقرر صاحب الـ32 عاماً موعد فتح محادثات التجديد، بوجود تفاؤل كبير من إدارة برشلونة بموافقته على كافة البنود.

يذكر أن ميسي سبق وارتبط أكثر من مرة بالرحيل إلى مانشستر سيتي أو تشيلسي، لكنه صرح في العديد من اللقاءات الصحفية برغبته في الاعتزال مع برشلونة.