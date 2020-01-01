"ما يقدمه ميسي في أرضية الملعب يعد جنوناً"

الإشادات لا تتوقف عند الحديث عن ميسي

كال دييجو ديمي، متوسط ميدان نابولي، المديح لقائد ونجم برشلونة ليونيل ميسي، ووصف ما يفعله في أرضية الميدان بالجنون.

ديمي وميسي تواجها في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا في فبراير الماضي بنابولي، وتعادل النادييان 1-1.

اقرأ أيضاً .. بلان يدخل دائرة الترشيحات في برشلونة

المزيد من الفرق

وقال الألماني ذو الأصول الإيطالية مع "بيلد": "ميسي لاعب مجنون، ما يقوم به بالكرة أمر عظيم ومجنون، كنت أشاهده في التلفاز وأقول لنفسي بالتأكيد ليس الأمر بتلك الصعوبة أن تخطف الكرة منه".

وأكمل: "في المباراة، كان هناك كرة أو كرتين ظننت أنني قطعت الكرة منه، ولكن فجأة يقوم بحركة سريعة لتجد نفسك تجري نحو الفراغ".

اقرأ أيضاً .. ميرتينس: الفوز على برشلونة صعب لكنني أؤمن بقدرات نابولي

وحول حظوظ نابولي في لقاء العودة: "التعادل 1-1 أثبت أننا قادرون على مواكبة برشلونة، والأسابيع الماضية لم نكون في حالة سيئة، برأيي الكفة متساوية في العودة بغياب الجمهور".

وعن التتويج بلقبه الأول في مسيرته بالكأس: "لم أنم في تلك الليلة، الجمهور انتظرنا واحتفل معنا، قبلها كانت أفضل لحظات مسيرتي الصعود مع لايبزيج، ولكن الاحتفال كان غريباً في ملعب خالي، أتمنى العودة للطبيعي قريباً".

ويحتاج نابولي للفوز بأي نتيجة أو التعادل بنتيجة تزيد عن 1-1 من أجل العبور إلى ربع النهائي من الموقعة التي ستقام الشهر المقبل في ملعب "كامب نو".