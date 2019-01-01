ميسي: برشلونة لا يفرط في أي بطولة

انتصار عريض بسداسية للكتالونيين في كأس إسبانيا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عقب ليونيل ميسي، نجم برشلونة، على الانتصار العريض لفريقه على حساب إشبيلية في كأس الملك وأكد أن فريقه لا يريد التفريط بأي بطولة.

وانتصر برشلونة بنتيجة عريضة قوامها ستة أهداف مقابل هدف على إشبيلية في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا مساء الأربعاء.

وقال ميسي لقناة النادي الرسمية: "البعض قال إننا تركنا الكأس ولا نريده، أو يبدو أن رسالتي في بداية الموسم تم فهمها بشكل خاطيء".

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وواصل: "الفريق يريد القتال على الجبهات الثلاثة، هذا هو هدف برشلونة في كل عام، لا نفرط في أي منها".

وختم ميسي حديثه بالتعليق على تركه ركلة الجزاء لزميله فيليبي كوتينيو: "أردته أن يسددها لأن المهم هو الفوز، سجل وأنا سعيد ومن هنا بدأ الأمر".

وسجل ميسي هدفاً وحيداً من سداسية الفريق التي ضمنت عبوره بعد خسارته لقاء الذهاب بنتيجة هدفين نظيفين.

وينتظر برشلونة ليعرف خصمه في نصف النهائي بعد انتهاء لقاءات هذا الدور بلقاء جيرونا وريال مدريد مساء الخميس.