ميسي يطالب زميله السابق في برشلونة بـ "الرقص"!

ليونيل ميسي احتفل بإضاعة كولومبيا لركلات الترجيح بردود أفعال قوية لم نعتدها منه.

ظهر ليونيل ميسي قائد الأرجنتين بوجه مغاير غير مألوف خلال ركلات الترجيح بين بلاده وكولومبيا؛ فانفعاله كان كبيرًا موجهًا بعض كلمات السخرية لزميله السابق في برشلونة.

الأرجنتين تتخطى كولومبيا

تخطت الأرجنتين فجر اليوم الأربعاء منتخب كولومبيا في نصف نهائي كوبا أمريكا بركلات الترجيح 3-2 بعد تعادلهما بهدف لكل منهما.

ميسي كان مسجل ركلة الترجيح الأولى لبلاده كما صنع هدف الأرجنتين الأول لزميله لاوتارو مارتينيز.

ماذا كان رد فعل ميسي خلال ركلات الترجيح؟

تقدم ياري مينا لتسديد ركلة الجزاء الثالثة لكولومبيا والنتيجة 1-1 بعد إضاعة كل منتخب لركلة؛ الحارس الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز تصدى لركلة مينا.

رد فعل ميسي كان عفويًا وغريبًا عليه، فقد ظهر وهو يصيح من منتصف الملعب مبتهجًا بإضاعة زميله السابق في برشلونة لركلة الترجيح قائلًا له: "ارقص الآن. ارقص الآن".

“HOW ABOUT DANCING NOW?” yells Leo Messi to Yerry Mina after his penalty kick is saved by Dibu Martínez. This is the Messi all of Argentina wants to see. Fired up and in it ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 pic.twitter.com/0mFXzVdru5 — Nico Cantor (@Nicocantor1) July 7, 2021

لماذا تفوه ميسي بتلك الكلمات تجاه زميله السابق؟

كلمات ميسي تجاه مدافع إيفرتون الحالي كانت على خلفية احتفال مينا الراقص بعد إقصاء بلاده بركلات الترجيح لمنتخب أوروجواي في ربع النهائي وتأهل كولومبيا لمواجهة الأرجنتين.

ماذا ينتظر الأرجنتين في كوبا أمريكا؟

ستلتقي الأرجنتين مع مستضيفة البطولة البرازيل يوم الأحد المقبل 11 يوليو في النهائي الذي سيستقبله ملعب الماراكانا.

النهائي هو الرابع لميسي مع بلاده بعد خسارتهم لقب كوبا أمريكا في عامي 2015 و2016 وكأس العالم في 2014.

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