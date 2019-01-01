بعد الكرة الذهبية - ميسي يُتوج بجائزة جديدة

تعرف على أحدث جائزة لميسي

حصل ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، على جائزة جديدة مقدمة من صحيفة "آس" الإسبانية مساء أمس، الثلاثاء.

ميسي حقق الكرة الذهبية السادسة له في مسيرته يوم الإثنين الماضي.

ومنحت صحيفة "آس" لميسي جائزة الهداف التاريخي للدوري الإسباني ولكن اللاعب لم يتمكن من حضور الحفل مما دفع رئيس التحرير إلى السفر إلى برشلونة يوم الجمعة الماضية ومنحه الجائزة.

وقال صاحب الـ 32 عامًا في مقطع مسجل عُرض في الحفل: "ممتن للغاية للصحيفة على منحي هذه الجائزة وأعتذر عن عدم تمكني من حضور هذه الليلة المميزة ولكني أرسل تحياتي. استمتعوا".

ومنذ أن شارك ميسي في الليجا بموسم 2004-2005 لعب 461 مباراة وسجل 428 هدفًا كان آخرها في ملعب "واندا ميترو بوليتانو" والذي جلب النقاط الثلاثة لبرشلونة وأعاده لصدارة الليجا.

وأصبح البرغوث الهداف التاريخي لليجا يوم 22 نوفمبر 2014 حينما سجل هاتريك في مرمى إشبيلية وتجاوز سجل تيلمو زارا.

كما حقق ريال مدريد جائزة أفضل فريق في تاريخ الليجا نظرًا لتتويجه بالبطولة 33 مرة بينما اختير دييجو فورلان أفضل لاعب من أمريكا الجنوبية في تاريخ الدوري الإسباني.

وحصد البولجا بطولة الدوري الإسباني 10 مرات آخرها الموسم الماضي كما سجل في جميع ملاعب الفرق المشاركة حاليًا في الليجا.