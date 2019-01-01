موهبة برشلونة: لا يمكن الوصول لمستوى ميسي

تعرف على تصريحات أبيل رويز حول مستقبله وليونيل ميسي

أكد أبيل رويز، موهبة برشلونة، أنّه من المستحيل الوصول لمستوى ليونيل ميسي، هداف البلوجرانا التاريخي، أو تسجيل العدد ذاته من الأهداف.

صاحب الـ 19 عامًا يبحث عن فرصة للمشاركة أساسيًا مع الفريق الأول في ظل تواجده مع الرديف.

وقال رويز في تصريحات صحفية: "ميسي مذهل ورائع، حينما تدربت معه استمتعت كثيرًا بالتمرير له وباستقبال الكرات منه".

وتابع: "لا يمكن وصف هذا الشعور. بالنسبة لي ميسي هو أفضل لاعب في العالم ويُثبت ذلك كل يوم، إنّه موهبة فريدة من نوعها".

المهاجم الشاب أشار إلى أنّه من الصعوبة الوصول لمستوى وإنجازت البرغوث وأنّ لاعب مثله لا يظهر كثيرًا في تاريخ كرة القدم.

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وتطرق رويز للحديث عن مستقبله في النادي الكتالوني في تصريحات للوكالة الإسبانية قائلًا: "الأمر لا يتعلق بأنني لا أود الاستمرار في برشلونة وهدفي دائمًا هو البقاء لأجل التطور والتحسن وأبحث دائمًا عن الأفضل بالنسبة لي".

وأردف: "قراري الحالي هو البقاء مع برشلونة ب وخوض المباريات في دوري الدرجة الثالثة على أمل الحصول على فرصة مع الفريق الأول".

واختتم: "سوف أتدرب يومًا وراء يوم حتى أتطور وأصبح مؤهلًا للمشاركة على صعيد أكبر. لن أتوقف عن العمل بحثًا على الفرصة المناسبة".

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية أشارت إلى اقتراب رويز من الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني خلال الصيف الجاري.